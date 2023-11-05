«اوعى تحط الجهاز ده في الفيشة ابدا »!!! …. تحذير هام بسبب جهاز يقدر ثمنه ب 50 جنيها يسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل كبير!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم مؤخرا اكتشاف السبب وراء فواتير الكهرباء المرتفعة في المنزل يمكن أن يكون تحدًا حقيقيًا للكثير من الأشخاص، حيث يبذل الكثيرون مجهودًا كبيرًا لتقليل استهلاك الكهرباء عن طريق تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل مكيفات الهواء ومع ذلك، هناك مشكلة مستمرة تبقى غير ملحوظة للكثيرون، وهي تأثير الأجهزة الصغيرة والغير مرئية على فاتورة الكهرباء عادةً ما تكون الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل شواحن الهواتف المحمولة، ومصابيح LED، والإلكترونيات الصغيرة في وضع الاستعداد هي المسبب الرئيسي لاستنفاق الكهرباء دون أن يلاحظها الكثيرون يُعرف هذا الاستهلاك الكهربائي الزائد أيضًا بـ “الاستهلاك الكهربائي الخفي”، وهو الاستهلاك الذي يحدث عندما تكون الأجهزة في وضع الاستعداد أو عند استخدامها بشكل غير فعّال.

ما هي الاشياء التي يجب علينا فعلها لتخفيف استهلاك الكهرباء

لمواجهة هذه المشكلة، يجب أن يتحسس الأفراد لهذا الاستهلاك ويقوموا باتخاذ إجراءات للتقليل منه، مثل فصل الشواحن عن الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام، واستبدال المصابيح القديمة بمصابيح LED فعّالة من حيث الطاقة، وإيقاف تشغيل الأجهزة عندما لا تحتاج إليها.

ما هو الجهاز الصغير الذي يستهلك الكهرباء بشكل كبير

يعتبر بنك الطاقة احد اكثر الاجهزة التي تؤثر بشكل كبير على فاتورة الكهرباء ويجب علينا مراعاة الاتي