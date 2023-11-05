«متجيش تقول متعرفش »!!! .... البنك الاهلي المصري يصدر تحذير هام وشديد لاصحاب هذه البطاقات .. يجب عليكم الحذر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع صعوبة ظروف المعيشة أصبحت عمليات الاحتيال والنصب عبر الإنترنت ظاهرة منتشرة بشكل متزايد في عصر الإنترنت الحديث، تمثل هذه الظاهرة تهديدًا خطيرًا للأمان المالي للأفراد، ونظرًا للأهمية الكبيرة للوقاية من هذه الأنشطة الضارة، قام البنك الأهلي المصري بإصدار تحذير هام للمواطنين المصريين الذين يمتلكون بطاقات بنكية من البنك الأهلي، يهدف هذا التحذير إلى توعية الأفراد بخطورة مشاركة بيانات بطاقاتهم المصرفية عبر وسائل الإنترنت.

ما هي الاشياء التي يجب على اصحاب البطاقات البنكية الحذر منها

الحذر أثناء مشاركة المعلومات: يُشدد البنك الأهلي على أهمية عدم مشاركة أو نشر بيانات بطاقاتك المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف مع أي شخص أو جهة غير معتمدة. يجب الحفاظ على سرية هذه المعلومات بشدة .

التحقق من المصدر: في حالة تلقي أي طلب أو اتصال يطلب منك مشاركة معلومات بطاقتك المصرفية، يجب دائمًا التحقق من هوية الشخص أو الجهة التي تتعامل معها. استخدم معلومات الاتصال الرسمية للبنك الأهلي للتحقق من أي طلب .

تحديث البرامج والأمان: تأكد من أن أجهزتك وبرامجك الأمنية محدثة بانتظام، قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة وتفعيل جدران الحماية لمنع الوصول غير المصرح به .

الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه: إذا شككت في أي نشاط أو محاولة احتيال عبر الإنترنت، يجب عليك الاتصال بالبنك الأهلي المصري على الفور والإبلاغ عن الواقعة .

التوعية السليمة: تحظى التوعية بأساليب الاحتيال عبر الإنترنت بأهمية كبيرة، قم بالبحث والقراءة حول أحدث تقنيات الاحتيال وكيفية الوقاية منها.

ما هو القرار الذي صدر من البنك الاهلي المصري

يؤكد البنك الأهلي المصري بشكل قاطع أنه لن يطلب أبدًا من العملاء مشاركة أي بيانات بنكية عبر أي وسيلة رسمية أو غير رسمية، هذا التأكيد يأتي لضمان أمان العملاء وحماية معلوماتهم المالية يشجع على أن يكون العملاء حذرين ويتجنبوا مشاركة معلوماتهم البنكية عبر وسائل الاتصال غير الآمنة مثل تطبيقات المراسلة مثل واتساب أو رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، استخدام هذه الوسائل في مشاركة معلومات حسابات البنك يمكن أن يجعلها عرضة للسرقة والاحتيال من قبل المحتالين لذلك، يجب دائمًا على العملاء التحقق من هوية أي جهة تتعامل معها وعدم مشاركة معلومات حساباتهم بصورة عشوائية، إذا كان هناك أي اشتباه في طلب معلومات بنكية، يجب على العملاء التواصل مباشرة مع البنك الأهلي المصري للتحقق من صحة الطلب والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.