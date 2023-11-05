دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المحفظة الإلكترونية واحدة من أهم الابتكارات في عالم التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث تمثل حلاً مبتكرًا لتسهيل عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني، تساهم المحافظ الإلكترونية في تبسيط العمليات المالية وزيادة الوصول إلى الأموال دون الحاجة إلى استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم التقليدية، ومن بين الخدمات الرائجة التي توفرها المحافظ الإلكترونية هو سحب الأموال بدون الحاجة إلى بطاقة فيزا أو أي بطاقة أخرى في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا الابتكار وأهميته في عصر الديجيتال ُعرف المحفظة الإلكترونية بأنها تطبيق أو خدمة تمكن الأفراد من تخزين الأموال الإلكترونية وإجراء معاملات مالية عبر الإنترنت، يمكن للأفراد إعتماد المحفظة الإلكترونية لأغراض متعددة.
كيفية الاستفادة من المحفظة الالكترونية
- الدفع الإلكتروني: يمكن استخدام المحفظة الإلكترونية لدفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت، وإرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة دون الحاجة إلى النقود الورقية.
- تخزين الأموال: يعتبر الحفاظ على الأموال في المحفظة الإلكترونية بديلًا آمنًا لحمل النقود الورقية أو البطاقات الائتمانية.
- الاستثمار والتوفير: بعض المحافظ الإلكترونية توفر خيارات للاستثمار وتحقيق عوائد مالية.
كيف يتم سحب الاموال بدون فيزا
معظم المحافظ الإلكترونية تتيح للمستخدمين إمكانية سحب الأموال من حساباتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى بطاقة فيزا أو بطاقة صراف آلي. هذا الابتكار يعتمد على عدة طرق:
- ربط المحفظة بحساب مصرفي: يمكن للمستخدمين ربط محفظتهم الإلكترونية بحساب مصرفي تقليدي، عند الحاجة إلى سحب الأموال، يمكنهم استخدام تطبيق المحفظة للقيام بالعملية بسهولة.
- استخدام رموز QR: يُمكن إنشاء رموز الاستجابة السريعة (QR codes) للمعاملات المالية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مما يتيح للمستخدمين سحب الأموال من أماكن محددة دون الحاجة إلى بطاقات فيزا.
- استخدام تقنية NFC: تسمح تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بتوصيل المحفظة الإلكترونية بجهاز الدفع بدون الحاجة إلى اللمس المباشر، مما يتيح للمستخدمين دفع الأموال بسرعة وسهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «هتسحب فلوس من ال ATM بدون فيزا بكل سهولة »!!! …. كيفية سحب الاموال من ماكينة ال ATM بدون الحاجة الى فيزا!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.