“سبب عمره مايخطر ببالك أدهش الملايين” .. لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله .. إزااي عايشين كل دا ومانعرفش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سبب عمره مايخطر ببالك أدهش الملايين.. من المعروف أن الخنزير من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ويُصنف ضمن الثديات ثنائية التغذية حيث يتناول الأعشاب واللحوم في الآن ذاته، وتواجد منذ العصر الحجري إلى جانب الإنسان ، ويتسم الخنزير بقرب تشكيلة أعضائه تشريحياً من الإنسان، وقد تم استخدامه لعمل تجارب عديدة عليه منها استخدام البنكرياس لإنتاج الأنسولين الذي يستعمله مرضى السكري، وقد هلق الله الحيوانات لتساعد الانسان في حياته والتي منها يتم تناول لحومها بعد ذبحها بطرق شرعية ،ولكن هل تعرف لماذا لا يتناول الخنازير ؟!سبب عمره مايخطر ببالك تابعو معنا خلال السطور القليلة القادمة لمعرفة السبب الذي اذهل الجميع.

تعرف معنا علي سبب منع تناول الخنازير

بالنسبة للمسلمين فهم يتبعوا ما نزل في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يتم تناول كافة اللحوم فقد جاء صريحاً في القرآن والسنة تحريم أكل لحم الخنزير أو أي من أعضائه أو جلده آو شحمه، والسبب في ذلك كشفه العلم الحديث بعد أبحاث عديدة حول لحم هذا الحيوان الذي يعرف بأكل كل شيء من أخضر إلى جيفة وفضلات حتى التي يخرجها بنفسه.

سر تحريم تناول الخنازير في الأديان !!

ولم يخلق الله الحيوانات والتي منها” الخنزير” عبثاً فكل شيء مهم في توازن الأرض، والغرض منه ليس استهلاك لحومه فقد حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده لما له من أضرار جسيمة على الصحة مثبتة بالتجارب العلمية، بل لأن الخنزير يعمل على تنظيف الأرض من المخلفات والأوساخ والجيف، وله دور كبير في تطهير البيئة لذلك فهو حيوان بري ولا يجوز تربيته في المزرعة.