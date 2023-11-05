جوزك مش هينام الليل من أنوثتك .. لو عندك كريم بانثينول تعالي أقولك ممكن تعملي بيه إيه قبل النوم .. النتيجة هتبهرك حاجة ولا في الخيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدأ إستخدام كريم بانثينول في العديد من الوصفات التي تعالج مشاكل البشرة بشكل كبير، حيث أنه أصبح مستحضر تجميلي كما أنه يحتوي على فيتامين بي 5 فهو مكون مهم جداً لعلاج مشاكل البشرة والحفاظ على صحتها، فيمكنك إستخدام هذا الكريم مع النشا لتصبح من أفضل الخلطات الرائعه التي تعطي نضاره وحيويه للبشره لأن النشا مكون طبيعي يعطي لنا الكثير من الفوائد للبشرة كما أنه يساعد بشكل كبير على إزالة الاتساخات والشوائب الظاهرة على الوجه من بقع أو تجاعيد أو كلف أو غيره إليكم تفاصيل الوصفه.

مكونات الوصفة

وعاء صغير فارغ

فنجان من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات تحضير وصفة النشا مع كريم البانثينول

لإعداد ماسك البانثينول والنشا للوجه اتبعي الخطوات التالية:

نخلط كمية الكريم في هذا الوعاء الفارغ مع إضافة ملعقة النشا الكبيرة ثم نقلب باستخدام الأصابع.

بعد ذلك نضع الماسك على الرقبه أو البشره المراد تفتيحه .

ثم نفرد الكريم بشكل متساوي ونتركه لمده 20 دقيقه حتى يجف تماماً على البشرة وانشغلي في هذه الفترة بأي شيء ترغبين فيه حتى أن تنتهي.

ثم اغسلي وجهك أو رقبتك بالماء الفاتر وسوف تتخلصي من شوائب البشرة وتحصلي على بشرة بيضاء وخاليه من أي شوائب وينصح باستخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع على الأقل، حتى تحصلي على أفضل نتيجه ممكنه مع أهمية حفظ الكريم والنشا في مكان بارد بعيداً عن أشعة الشمس للرجوع اليه مره اخرى دون الحاجة إلى خطوات مكونات

فوائد الزبادي والنشا مع كريم البانثينول للبشرة

يتميز ماسك النشا والزبادي أنه يساعد على ترطيب وتغذية البشرة بشكل هائل، كما أنه يعطي شعور بالنضارة والانتعاش، و يقضي على تصبغات الوجه وتفتيحها بشكل هائل.