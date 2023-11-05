كل النساء بتدور عليه.. بذور جبارة بسعر التراب لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى عندك لو 60 سنة.. اعرفها ومش هتستغنى عنها ابدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشكله اسمرار البشرة من أكثر المشاكل التي تشكو منها الكثير من النساء مر الشكوى لأن الوجه هو واجهه الجمال عند الفتيات ، كما أن مشكلة التجاعيد التي تظهر حول منطقة الفم والعين من أكثر المشاكل التي تغطي تماما على جمال السيدة، واغلبهم لا يستطيعون على شراء الكريمات الباهظة الثمن في شد الوجه او اللجوء الى عمليات التجميل المكلفة جدا، ولكن جئنا إليكم بوصفه بذور الكتان السحرية لشد الوجه وتفتيح البشرة خلال أيام قليلة من الاستخدام سوف نتعرف عليها خلال هذا إليكم التفاصيل.

تعرف معنا علي وصفه البذور الجبارة

تتميز وصفة بذور الكتان على شد الوجه بقدرتها الرائعه على شد الوجه مثل بشره الاطفال، والقضاء على الاسمرار بمثابة معجزة ربانية هترجعك 10 سنوات كل مره عليك هو اتباع المكونات والخطوات التالية

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الجلسرين.

ملعقة من جل الصبار.

كبسولة من فيتامين e.

عدد 2 من ورق اللورا.

كوب من الماء.

كيفية تحضير سيروم البذور المعجزة