دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشكله اسمرار البشرة من أكثر المشاكل التي تشكو منها الكثير من النساء مر الشكوى لأن الوجه هو واجهه الجمال عند الفتيات ، كما أن مشكلة التجاعيد التي تظهر حول منطقة الفم والعين من أكثر المشاكل التي تغطي تماما على جمال السيدة، واغلبهم لا يستطيعون على شراء الكريمات الباهظة الثمن في شد الوجه او اللجوء الى عمليات التجميل المكلفة جدا، ولكن جئنا إليكم بوصفه بذور الكتان السحرية لشد الوجه وتفتيح البشرة خلال أيام قليلة من الاستخدام سوف نتعرف عليها خلال هذا إليكم التفاصيل.
تعرف معنا علي وصفه البذور الجبارة
تتميز وصفة بذور الكتان على شد الوجه بقدرتها الرائعه على شد الوجه مثل بشره الاطفال، والقضاء على الاسمرار بمثابة معجزة ربانية هترجعك 10 سنوات كل مره عليك هو اتباع المكونات والخطوات التالية
مكونات الوصفة
- ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الجلسرين.
- ملعقة من جل الصبار.
- كبسولة من فيتامين e.
- عدد 2 من ورق اللورا.
- كوب من الماء.
كيفية تحضير سيروم البذور المعجزة
- نقوم برفع وعاء من على نار هادئه ثم نضيف عليها كمية الماء وبذور الكتان أوراق اللورا
- بعد ذلك نتركهم بعض الوقت حتى درجة الغليان ويصبح السائل ثقيل.
- ونرفعه من على النار لتصفيته قبل أن يتجمد ويصبح مثل سائل الجل
- نظيف عليه جل الصبار وزيوت السابق ذكرها مثل زيت الجلسرين وزيت جوز الهند وزيت الزيتون أو الزيت الحلو أو الزيت المتوفر لديك في المطبخ.
- ثم نضع عليها كبسولة الفيتامين ونقلبهم جيدا نقوم بتعبئة هذا الخليط في أبو فارغة ونظيفة حتى يتم الاستخدام منه مرة اخرى .
- ويرجى الاحتفاظ به في الثلاجة مع إحضار فرشه بوضع السيروم على بشرتك المغسولة جيدا ثم تنشيفها واتركي هذا الخليط لمدة لا تقل عن ساعه ثم يغسل جيداً بالماء الفاتر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كل النساء بتدور عليه.. بذور جبارة بسعر التراب لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى عندك لو 60 سنة.. اعرفها ومش هتستغنى عنها ابدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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