هتشوفي دلع من جوزك عمرك ما شوفتيه…كنز في بيتك هيغير حياتك 180 درجه لما تجربيها مش هتستغنى عنها طول عمرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقوم بشراء فاكهة الموز بكثرة لأنه من أفضل أنواع الفواكه اللذيذة لدى الصغار والكبار ولكن حديثنا اليوم عام قشر الموز الذي نقوم برمية دون أن نعرف أنه كنز كبير للنساء والفتيات، حيث أنها تبحث طول الوقت عن أفضل مواصفات الطبيعية للحصول على شعر صحي وناعم ولامع وحيوي 100% د، فسوف نستخدم قشور الموز اليوم لصحه الشعر لأنه من المواد المفيدة التي تساعد على تعزيز نمو الشعر، وزيادة كثافته بالإضافة إلى أنه علاج قوي للشعر المتقصف والجاف، فإليكم وصفة قشر الموز الرهيب وعصير الليمون لعلاج مشاكل الشعر المتنوعة تابعوا معنا لمعرفة فوائد قشر الموز وطريقة تحضير الوصفة إليكم التفاصيل
تعرف معنا علي ماسك قشور الموز وعصير الليمون لشعر صحي وجميل
من فوائد الموز الصحية أنه مفيد جداً لجسم الإنسان لأنه يضم نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه أصبح كنز في بيت كل فتاه بسبب قدرته الهائله في علاج مشاكل الشعر المتنوعة سواء تساقط أو تقصف أو هيشان، فيمكنك تحضير قشور الموز لعمل هذه الوصفه التي سوف نذكرها إليكم بالتفصيل خلال الفقرة التالية.
مكونات وصفة قشور الموز لعلاج مشاكل الشعر
- قشرة موز .
- اثنين ملعقة من عصير الليمون .
- كوب واحد من الحليب
خطوات الوصفة
- نضع قشر الموز في الخلاط الكهربائي ثم نضربه بعد الوقت حتى أن يصبح تماماً مثل سائل الكريم.
- ثم نضيف عليه عصير الليمون ونستمر في الخلط حتى أن يكون السائل كريمي متجانس أمامك .
- ثم نغسل الشعر جيداً بكوب من الحليب.
- نفرد الخليط على الشعر جيدا في كل مكان لمدة ساعة
- وآخر خطوة هي غسل الشعر من هذه المكونات وسوف تلاحظي النعومه من أول إستخدام
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