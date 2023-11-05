دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في أول تحرك معلن لدولة عظمى.. الصين تعلن مسح “إسرائيل” نهائيًا من على الخريطة..(شاهد الصور),
في تضامن كبير مع فلسطين وقضيتها بالتزامن مع الحرب الإجرامية التي تشنها دولة الاحتلال ضد غزة، أقدمت شركات صينية كُبرى على حذف اسم إسرائيل بالكامل من خرائطها الرقمية. ووفقا لموقع ” wionews” نقلا عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فقد أسقطت شركتا التكنولوجيا الصينية الكبرى “علي بابا” و”بايدو” الاسم الرسمي لإسرائيل من خرائطهما الرقمية المتاحة على الإنترنت.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها أنه لأول مرة لم تعد بايدو وعلي بابا تشيران إلى إسرائيل بالاسم.
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