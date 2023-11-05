طريقة جهنمية لتنظيف سيراميك الحمام من أي تراكمات أتربة أو أوساخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحمام كونه أحد أماكن المنزل التي تستخدم بشكل يومي، يكون عرضة للأتربة والبقع، لذا من المهم تنظيف السيراميك في الحمام بانتظام للحفاظ على لمعانها ونظافتها، يقدم هذا المقال خطوات بسيطة وسهلة لتنظيف سيراميك الحمام.

قبل تنظيف السيراميك، من الضروري تنظيف الحمام بأكمله بعناية لإزالة الأتربة والبقع باستخدام منظف عام مناسب، ويجب تنظيف المرحاض والحوض من أي تراكم للجير أو الصدأ.

اجمع الأدوات اللازمة لتنظيف سيراميك الحمام:

منظف سيراميك مناسب.

ماء دافئ

اسفنجة أو فرشاة ناعمة

قطعة قماش نظيفة

وممسحة.

نظف السيراميك برفق باستخدام اسفنجة أو فرشاة ناعمة مبللة بالمنظف المناسب. للبقع الصعبة، يمكن استخدام فرشاة ناعمة ذات شعيرات خشنة، اشطف السيراميك المنظف جيدًا بالماء الدافئ واستخدم الممسحة لإزالة أي ماء زائد.

لإضفاء لمعان إضافي على السيراميك، يمكنك استخدام ملمع للسيراميك. ضع كمية مناسبة من الملمع على قطعة قماش نظيفة وامسح بها السطوح السيراميكية.

نصائح لتنظيف سيراميك الحمام: استخدم منظف سيراميك مناسب لنوع السيراميك في الحمام الخاص بك. تجنب فرك السيراميك بشكل عنيف لتجنب الخدوش. في حالة وجود جير، يمكنك استخدام بيكربونات الصوديوم للتخلص منه. من المستحسن تنظيف سيراميك الحمام مرة في الأسبوع للحفاظ على نظافته ولمعانه، باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تنظيف سيراميك الحمام بسهولة وسرعة، مما يمنحها مظهرًا نظيفًا ولامعًا.