«محطم الٲسواق»..لمحبي وعشاق سامسونج .. موعد اطلاق سامسونج Galaxy s24 Ultra في السعودية ومواصفاته واسعاره

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أخبار مثيرة تنتظر عشاق منتجات سامسونج، حيث تم الكشف عن تاريخ إطلاق هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مواصفاته وأسعاره. سامسونج، كواحدة من أكبر شركات الهواتف في العالم، تحظى بجمهور كبير من العملاء ينتظرون بشغف كل منتجاتها الجديدة، إليكم نظرة عن كثب على إطلاق هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra في المملكة العربية السعودية:

من المقرر أن يُعلن الحدث المقرر في 26 أكتوبر عن تفاصيل شاملة حول سلسلة هواتف سامسونج الجديدة، الآمال عالية في هذه النسخة التكنولوجية المتقدمة بميزات فريدة.

المواصفات الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra:

– الوزن: حوالي 233 جرامًا

– بطاقتان SIM نانو

– معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النوى

– الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل

– الكاميرات الخلفية: الكاميرا الرئيسية 200 ميجابكسل، والثانية والثالثة 10 ميجابكسل لكل واحدة، والرابعة 12 ميجابكسل

– الخلفية: زجاج Gorilla Glass محمي

– الإطار: بنية من الألمنيوم قوية

– التخزين: يصل إلى 256 جيجابايت (غير قابلة للتوسيع)

– ميكروفون لعزل الضوضاء

– مكبرات صوت استريو عالية الجودة

أسعار هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra:

– المملكة العربية السعودية: 4500 ريال سعودي

– الولايات المتحدة: 1200 دولار أمريكي

– مصر: 37000 جنيه مصري

– الجزائر: 1627000 دينار جزائري

مع هذا التحديث حول إطلاق هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، مواصفاته وأسعاره، فإنه من الواضح أن سامسونج تظل خيارًا بارزًا وقديمًا للمستهلكين في العالم العربي وخارجه.