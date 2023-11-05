« خدو بالكو من ولادكم هيروحو في داهية » ام شكت في ابنتها فوضعت لها كاميرا مراقبة في غرفة النوم وفي الصباح اكتشفت هذ الشئ العجيب.. حاجة تحزن بجد !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتواجد داخل المنزل أطفال ويكونوا إناث، وفي بعض من الأوقات لا تقوم الأم بمراقبة ابنتها طوال الوقت، وخاصة الأم التي تقوم بترك أولاد أو أطفالها وتذهب خارج المنزل، إذا كانت بالعمل أو تقوم تلبي احتياجاتها، ولكن هذه الأم قامت بوضع كاميرا لم يراها أحد حتى ترى ما يحدث في داخل غرفة ابنتها وهي خارج المنزل، حتى تطمئن عليهم فماذا رأت سوف نوضحها في السطور التالية.

ما هو السبب الذي أدى إلى تركيب الكاميرا؟

من الشيء الطبيعي لا تقوم الأم بوضع كاميرا داخل غرفة نوم أطفالها، ولكن قامت الأم بتركيب هذه الكاميرا في غرفة بناتها، ولكن أن بناتها ينجذبون إلى اللبس واللعب ولكن يوجد بنت من العائلة لديها تاريخ شيء، وذكرت الأم أن يوجد لديها طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا ويتواجد عندها تعب نوبات أو تشنجات فلهذا السبب قامت بشراء هذه الكاميرات.

ما هو الحدث الغريب الت رأيته الأم

بعد قيام الأم بضع الكاميرا داخل المنزل حدث شيء غير متوقع، رأت الأم طفلتها التي تبلغ من العمر 15 عامًا تقوم بالصراخ لأنها تقوم بالسمع أصوات وصراخ كثيرة وفجأة يختفي الصوت.

ماذا فعلت الأم عندما رأت ابنتها

قامت الأم برجوع البيت مسرعًا وقامت بالذهاب إلى شركة المراقبة وجعلتهم يشاهدون هذا الفيديو فهكذا اكتشفت الأم أنه تم اختراق الكاميرات.