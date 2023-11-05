«جوزك هيتجنن عليكي!!»…تحلم به جميع النساء داخل غرفة النوم.. لو عندك ”كريم بانثينول” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه؟!!..نتائج ولا في الخيال!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الأشخاص يفضلون قناع بانثينول ونشا، وقناع النشا والزبادي لرعاية بشرتهم. إذا كان لديكم كريم بانثينول، يمكنكم استخدامه قبل النوم للحصول على نتائج مذهلة. من المعروف أن كريم بانثينول يُستخدم عادة للعناية اليومية بالبشرة، حيث يُطبق على الوجه والجسم لترطيبه، ويحمي البشرة من الجفاف والتصبغ والبقع الداكنة. كما يُستخدم لعلاج الإكزيما والعدوى الجلدية والحكة لتهدئة البشرة، ومع ذلك قبل استخدام كريم بانثينول، من المهم جدًا تنظيف البشرة جيدًا باستخدام محلول مناسب لنوع بشرتكم، ثم يجب تجفيف البشرة بلطف قبل وضع كريم بانثينول.

يمكن تحضير وصفه بانثينول والنشا في المنزل بكل سهولة في المنزل ومن خطوات بسيطة فقط عليك اتباعها حتى تحصل على نتائج مذهلة ومرضية بشكل كبير وتوفر عليك الكثير من الأموال.

قوموا بمزج كوب صغير من كريم بانثينول مع ملعقة من النشا. ضعوا القناع على وجهكم وعنقكم، ثم اتركوه حتى يجف لمدة 20 دقيقة. اشطفوا وجهكم بالماء الفاتر. كرروا الوصفة عدة مرات للحصول على نتائج جيدة.

بالنسبة وصفة النشا بكريم بانثينول والزبادي:

قوموا بمزج ملعقة من النشا مع 2 ملاعق من الزبادي. ضعوا القناع على وجهكم وعنقكم، ثم اتركوه لمدة 20 دقيقة. اشطفوا وجهكم بالماء الفاتر. كرروا العملية للحصول على نتائج مذهلة.

يجب دائمًا إجراء اختبار للبشرة قبل استخدام هذه الوصفات.