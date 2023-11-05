« خلي مراتك تموت فيك »..3 حركات سحرية وخبيثة تعشقها المرأة اذافعلتها تستسلم لك دون مقاومة أو تردد !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أهم الأشياء التي يجب الانتباه إليها والتركيز عليها هي لغة الجسد، فهي لا تقتصر على الكلام أو الأفعال فقط، بل تحتوي لغة الجسد على مجموعات كبيرة من المؤثرات في العلاقات العاطفية على وجه الخصوص، تخبر لغة الجسد أكثر مما يتخيله الشخص، كأنها لغة كاملة تتواصل مع الشخص المقابل لديه الكثير من المشاعر والمشاعر قد تكون سلبية تؤثر على العلاقات في مختلف المجالات، أو الإيجابية التي تزيد من قوتها.

3 حركات إذا فعلها الرجل بجسده، فإن أي امرأة ستعشقه وتسلم نفسها له دون تردد، حتى لو كانت متزوجة.

حيث تكون العلاقات متوترة نوعًا ما بين الرجل والمرأة، فهناك ثلاث حركات يحبها الرجل، كما أن هناك ثلاثة أخطاء شائعة بين بعضها، والتي قد تنجم عن هذه الأخطاء في الانفصال أو ابتعاد المرأة عن الرجل، و من الممكن الوصول إلى مرحلة الاحتقار.

الحركة الأولى

الأهتمام: تعتبر رعاية أي امرأة من أهم الأشياء التي تنجذب إليها المرأة عمومًا للرجل. يجب أن يكون لدى الرجل رؤية عظيمة في حل مشاكل المرأة التي قد تعاني منها في بعض الأحيان. أما الحركة التي لا تفضلها كثير من النساء،ذلك أنه لا يستمع إليها، كما أن هناك الكثير من الرجال لا يهتمون بمشاكل المرأة. يظهر سرحان أثناء حديثها مما يجعلها منزعجة منك تمامًا.

الحركة الثانية

تحب النساء دائمًا الشعور بالاطمئنان والأمان، لذلك يجب على الرجل أن ينظر إلى المرأة بحدة. هناك أنواع من الرجال لا يغارون على النساء ، وهي من الأمور التي لا تفضلها المرأة على الإطلاق. في الواقع، تحب النساء الرجال الذين يقفون أمام من يقاومهم أو يطاردونهم أثناء المشي معا في الشارع.

الحركة الثالثة

من أهم الحركات التي يجب على الرجال القيام بها هو اهتمامه بالسيدة عندما يتحدث معها عبر الهاتف ويسألون عن هوية المتصل. على الرغم من أن مثل هذه التصرفات مزعجة بالنسبة للبعض، إلا أنها تجعلها تشعر وكأنك رجل غيور.