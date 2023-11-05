لن تصدق أغرب من الخيال .. العريس مجبور يتزوج الام وابنتها في نفس الوقت.. والمفاجأة المزلزلة من هي الأولي التي سيدخل بها يوم الزفاف !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قصة زواج غريبة تتجاوز حدود الخيال، العريس مضطر للزواج من الأم وابنتها في نفس الوقت، والمفاجأة المروعة أنه سيُعامل كزوج لكليهما، يُظهر هذا الأمر تباين العادات والتقاليد في البلدان، حيث لكل بلد تقاليدها الخاصة التي تميزها عن غيرها، وتحافظ القبائل في العديد من البلدان على تلك العادات والتقاليد عبر الأجيال.

في هذه القصة المثيرة سنتحدث عن عادات وتقاليد قبيلة كاكو في بنغلاديش، تتمثل تلك العادة في زواج الأم وابنتها من رجل واحد، حيث تشاركنا السيدة رولا تجربتها في هذه القبيلة. فقد صُدمت عندما قالت لها والدتها أن زوج والدتها له حقوقٌ عليها مثل حقوق زوجها. وتتمثل المفاجأة في أن المرأة التي يتوفى زوجها، يتم تزويجها مع ابنتها من رجلٍ آخر. وقد حدث هذا مع رولا وكانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات عندما تم زواجها وتمنت أن يكون زوجها مثل زوج أمها بسبب جماله.

صدمة العروسة من إفصاح والدتها عن زوجها

عندما بلغت العروسة سن الـ 29 عامًا، تعرضت لصدمة كبيرة عندما أخبرتها والدتها أن زوجها هو أيضًا زوجها، بمعنى آخر، تزوجت هي ووالدتها من نفس الرجل، شعرت الفتاة بغضب شديد وخشية من أن تقع في معصية، ولكن أوضحت والدتها لها أن ذلك يعتبر من عادات وتقاليد القبيلة، ولكن هذا الأمر من المعاصي الكبيرة التى يقع فيها الإنسان ويعاقب عليها يوم القيامة.