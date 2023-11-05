لإلتهاب الرئة والجلد والعظام وتقليل مستويات الكوليسترول والسكر..تناول هذه العشبة السحرية!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العرعر هو عشب عطري معروف بالاسم العلمي Juniperus communis L. وهو مستخرج من شجرة دائمة الخضرة وينمو في المناطق المعتدلة في شمال أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. تشكل حبيبات العرعر المدرة الأنثوية. وتُستخدم هذه الحبيبات بالإضافة إلى العشب نفسه كعلاج محتمل لحالات طبية مثل: – تأثير البول: زيادة معدل إخراج البول. تقليل أعراض الوذمة. المساعدة في خفض ضغط الدم. تحسين صحة الجلد. – الخصائص المضادة للالتهابات: مما يقلل من الانتفاخ. – الخصائص المطهرة والمضادة للميكروبات: تأثيرات مطهرة على البكتيريا والفطريات. – الخصائص المضادة للأكسدة: من خلال تقليل المخاطر التي قد تسببها الجذور الحرة. – الخصائص السمية، بما في ذلك تأثيرات مضادة للسرطان. – تحسين صحة الجهاز الهضمي: يظهر ذلك من خلال تحسين عملية الهضم. العرعر لديه العديد من الخصائص العلاجية التي تعزز الصحة العامة، ومع ذلك، يجب على الشخص مشاورة طبيب متخصص قبل استخدامه لأغراض طبية. إنه يحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية والمركبات النباتية الفعالة. تعتبر حبيبات العرعر مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يعد ضروريًا لتحسين صحة المناعة وتعزيز وظيفة الأوعية الدموية. تحتوي حبيبات العرعر أيضًا على العديد من الزيوت الأساسية والفلافونويدات، وهي تساعد في تقليل الضرر الخلوي في خلايا الخميرة عن طريق زيادة نشاط الإنزيمات كاتالاز وجلوتاثيون بيروكسيداز وسوبروكسيد ديسميوتاز، بالإضافة إلى احتواء حبيبات العرعر على الفلافونويدات الروتين والليوتين والأبيجينين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة ومضادات للالتهابات.

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