شعرك هيجيب اخر ظهرك.. وصفه سحريه لتطويل الشعر في اسبوع واحد فقط ” جربي وهتدعيلي من الفرحه”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من النساء والرجال بلا استثناء يعاني من بطيء في نمو الشعر، ولكنه قد يتعرض احيانا لمجموعه من العوامل التي قد توقف نموه وتثبطه، ولكن لحسن الحظ هناك العديد من العلاجات الطبيعيه والطبيه التي تساهم في زياده نمو الشعر وتجعله اكثر طولا وهي طريقه امنه وغير مكلفه.

ماء الأرز لتطويل الشعر بسرعة

استخدام ماء الأرز هو احدى طرق تطويل الشعر المستخدمة منذ القدم، حيث يمكن أن تساعد على نمو وتطويل الشعر بسرعة من خلال تقوية البصيلات، حيث يحتوي الأرز على مادة الاينوزيتول المضادة للأكسدة التي لها عامل كبير في تجديد الشعر ونموه.

عصير الليمون وزيت الزيتون والبيض لتطويل الشعر

يُحفز عصير الليمون نمو بُصيلات الشعر، وتقويتها، كما يُعتبر غني بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ج الذي يُساعد على تقوية الشعر، ويُساعد مزيج كل من عصير الليمون، وزيت الزيتون، والبيض على جعل الشعر أقوى، وأكثف، وتحضر هذا المزيج بالطريقة الآتية:[١]

المكونات: بيضة. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. عصير نصف حبة من الليمون. طريقة التحضير: اخلطي المكوّنات مع بعضها جيدًا للحصول على الخليط. ضعي الخليط على فروة الرأس، والشعر. اتركي الخليط مدّة من الوقت حتّى يجف تمامًا. اغسلي الشعر بالماء. كرري هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيًاوستحصلي علي شعر كثيف.

_ نصائح للمساعدة على تطويل الشعر هنالك مجموعة من النّصائح التي يُوصى بتطبيقها للمساعدة على تطويل الشّعر. ومنها:

_ النوم الكافي: إذ يحتاج الجسم إلى أخذ قسط كافٍ من النّوم يومياً.

_ شُرب كميّات كافية من الماء.

_ قصّ الشعر بانتظام.

_ الشامبو والبلسم.