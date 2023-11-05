«جوزك هيموت عليكي!!».. القهوة وكريم نيفيا كنز لتبييض البشرة والجسم يزيل سواد 20 سنة في دقائق .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن وصفة طبيعية فعالة لتفتيح البشرة وتحسين ملمسها، فأنتِ في المكان الصحيح في هذه الوصفة، سأقدم لكِ طريقة سهلة وفعالة باستخدام منتجات بسيطة ورخيصة، وهي كريم نيفيا وحبوب القهوة تمزج هاتين المكونتين لإنتاج مزيج طبيعي سيعمل على تحسين لون البشرة ومنحها تألقاً ونعومة دعينا نتعرف على كيفية تحضير واستخدام هذه الوصفة البسيطة والفعالة.

وصفة كريم نيفيا والقهوة لتفتيح البشرة.

تُعد تلك الوصفة من أكثر وصفات البشرة الفعالة والمثالية في توحيد لون البشرة وتفتيحها وإكسابها النضارة والإشراف و كل ما نحتاج إليه لعمل ذلك المزيج والحصول على بشرة نقية وخالية من أي اسمرار أو بقع داكنة، تلك المكونات البسيطة التالية:

لتحضير هذه الوصفة المفيدة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقة من القهوة المطحونة.

½ علبة صغيرة من كريم نيفيا.

3 ملاعق من جيل الصبار.

2 ملاعق كبيرة من مادة الجلسرين.

الخطوات لتحضير الخلطة بسيطة، فقط اتبعي الخطوات التالية:

في إناء صغير، ضعي كريم نيفيا والقهوة وجميع المكونات الأخرى. امزجي جميع المكونات جيداً حتى تتجانس. قومي بوضع هذا الخليط على البشرة أو المنطقة التي ترغبين في تفتيحها، واستخدمي أطراف أصابعك لتوزيعه بلطف. قومي بتدليك البشرة بلطف بحركات دائرية لمدة خمس دقائق. اتركي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماما. بعد ذلك، قومي بشطف البشرة بالماء الدافئ. بعد غسل البشرة، ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون على البشرة للترطيب.

يمكن تكرار هذه الوصفة يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع لتحقيق نتائج مذهلة يمكنك الاحتفاظ بهذا الخليط في علبة صغيرة محكمة الإغلاق في الثلاجة للاستفادة منه في وقت لاحق.