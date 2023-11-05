“فكرة تساوي ملايين ”.. ارمي ال 2 جنية في الماية المغلية واكتشفي معجزة اختراع لكل الستات هتنبهري.. ندمت اني معرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “فكرة تساوي ملايين ”.. ارمي ال 2 جنية في الماية المغلية واكتشفي معجزة اختراع لكل الستات هتنبهري.. تحب الكثير من السيدات أن تكون أدوات المطبخ الخاصه بها مثل الشوك والملاعق والسكاكين وغيرهما، أن تكون نظيف وذلك لأنها من الأدوات المهمة التي نستخدمها بشكل يومي وخاصة عند تحضير الطعام أو تناوله، لذلك، من الضروري تنظيفها وتعقيمها جيدًا لتجنب الإصابة بالأمراض، ولكن قد تتعرض هذه الأدوات للصدأ في بعض الأحيان، وهذا قد يدفع بعض ربات البيوت إلى التخلص منها، لعدم معرفتها بكيفية تنظيفها،لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة وفعالة لإزالة الصدأ من السكاكين والملاعق بكل سهولة دون الحاجة إلى أي تكلفة.
هترجعلك كأنها جديدة.. طريقة فعالة لتنظيف الشوك والملاعق والسكاكين من الصدأ بكل سهولة
ويمكنك استخدام هذه الطريقة لإزالة الصدأ من أي نوع من الأدوات المعدنية، بما في ذلك الملاعق والشوك والسكاكين والأدوات القديمة، وغيرها كل ماعليكي هو إتباع الخطوات الآتية:
- أولاً قومي بملء صينية بـ1 لتر من الماء.
- ثم ضعي الصينية على النار وانتظري حتى يغلي الماء.
- وبعد ذلك أضيفي عملات معدنية صغيرة إلى الماء المغلي.
- ثم أضيفي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو الملح أو ملح الليمون إلى الماء المغلي.
- وبعدها اعصري ليمونة واحدة فوق الخليط وقلبي جيدًا.
- ثم أضيفي الأدوات المعدنية الصدئة إلى الماء المغلي واتركيها تغلي لمدة 10-15 دقيقة.
- وأزيلي الصينية من على النار وابدئي في مسح الصدأ من على الأدوات المعدنية وسوف تلاحظين فرق من اول مرة.
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