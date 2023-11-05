لو لسة متعرفش..4 علامات تخبرك بأن شخص ما حظرك على واتساب.. إليكم التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على الحظر المفروض على واتساب. يعتبر تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp أحد أشهر منصات المراسلة وأكثرها استخدامًا في العالم. على مر السنين، أصبحت منصة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك هي وسيلة الاتصال الفعلية للعديد من الأشخاص حول العالم، وهناك أوقات لا يتمكن فيها الشخص من التواصل مع شخص معين. على الواتساب، الأمر الذي قد يثير الشكوك إذا قام هذا الشخص بحظرك على الواتساب، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك على الواتساب، إلا أن هناك بعض الطرق التي تمكنك من معرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا

تعرف على كيفية الحظر على واتساب

تجدر الإشارة إلى أنه لم يعد بإمكانك رؤية آخر ظهور لهم أو حالتهم على الإنترنت. عندما يقوم شخص ما بحظرك على واتساب، بعد القيام بذلك، لن تتمكن من رؤية آخر ظهور له أو حالته على الإنترنت، لأن واتساب سوف يخفي تلك المعلومات عنك من أجل حماية خصوصيتك. بالإضافة إلى ذلك، إذا قام شخص ما بحظرك على WhatsApp، فلن تتمكن بعد الآن من رؤية التحديثات على صورة ملفه الشخصي.

تعرف على علامة تقديم واحدة

إذا قمت بإرسال رسالة إلى جهة اتصال قامت بحظرك، فسترى دائمًا علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة)، ولن ترى أبدًا علامة اختيار ثانية تشير إلى أنه تم تسليم الرسالة. عندما تقوم بإرسال رسالة إلى شخص قام بحظرك، لن ترى سوى علامة اختيار واحدة بجوار الرسالة، مما يدل على أن الرسالة تم إرسالها، ولكن لم يتم تسليمها، لأن واتساب لن يسمح بتسليم الرسالة إلى جهة الاتصال المحظورة، وإذا حاولت الاتصال بشخص قام بحظرك، فلن يتم الرد على أي مكالمات تحاول إجراؤها، لأن واتساب سيمنع اتصال المكالمة بجهة الاتصال هذه. الشخص.

إذا رأيت الكثير من هذه العلامات لنفس جهة الاتصال، فمن المحتمل أن هذا الشخص قد قام بحظرك. ومع ذلك، فمن المهم أن نعرف أن هذه العلامات ليست دليلا قاطعا. ربما يكون هذا الشخص قد قام بإخفاء آخر ظهور له وحالة الاتصال بالإنترنت، أو قد يواجه… مشاكل في اتصاله بالإنترنت، على الرغم من أنه إذا ظهرت الكثير من هذه العلامات لنفس جهة الاتصال، فمن المحتمل أنه قام بحظرك.