دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة خطيرةيمارسها الجميع يوميا تسبب قرحة المعدة وارتفاع السكر في الدم ونهى عنها رسولنا الكريم!!,

نهانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعدم اتباع بعض من العادات الخاطئة والغير صحيحة التي يمارسها الكثير من الناس، ولكن دون أن ينتبهوا لها لأنها تسبب لهم مشاكل وأمراض صحية كبيرة للجسم ومن هذه الأمراض المزمنة هي قرحة المعدة التي لا يستطيع أحد أن يتحملها وهذه العادة هي النفخ في الطعام عند تناوله، حيث أن هذا الأمر يكون مضر بشكل كبير لفرد ومنه يقابل الكثير من الأمراض، لأنه عند النفخ في الطعام يحدث انتقال البكتيريا الضارة في الطعام و تدخل إلى الجسم وتتسبب في وجود آلام حادة في المعدة.

أضرار النفخ في الطعام على صحة الإنسان

نحن نقوم باتباع بعض من العادات الخاطئة التي نفعلها، حيث أنها تؤثر على الصحة بدرجة كبيرة ومضرة بجانب أن النفخ في الطعام بعد من الأمور التي نهانا عنها رسولنا الكريم لما تسببه من أضرار خطيرة على صحتنا ومن هذه الأضرار كالآتي:-

عند النفخ في الطعام الساخن، فإنه في هذه الحالة يعمل على تسييل اللعاب وبالتالي سوف تنزل في الطعام وتجعله غير مرغوب فيه وذو رائحة كريهة جدا.

بجانب أن النفخ في الطعام الساخن يؤدي إلى خروج العديد من البكتيريا من داخل الفم وهذا يتسبب في الإصابة بقرحة المعدة، ومن ثم نمو الشوادر الحرة في الجسم الذي يتسبب في سرطان المعدة.

أما عن البكتيريا الموجودة داخل الفم فإنها بكتريا نافعة، ولكنها عندما تخرج من الفم تتفاعل مع الطعام وفي هذه الحالة تكون ضارة وسامة جدا.

وعند النفخ في الطعام أيضا، فإن هذا يتسبب وجود آلام مزمنة بجانب أيضا حدوث تهيج في المعدة وبعض من الإضطرابات كما هو الحال في القولون.

لهذا السبب بعد أن علمتم بهذه العادة الخاطئة جدا فلا يمكنكم يعد لك النفخ الطعام وبعد أن يتم تناوله يجب أن تنتظروا قليلا حتى يبرد تماما ومن ثم بعد ذلك تناوله حفاظا على الجسم من أي ضرر يحدث له.