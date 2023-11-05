«اعرف سر خلطة المحلات!!».. خلطتي السحرية لعمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائياً .. زي المحلات بظبط!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن طريقة تحضير وقلي البطاطس يمكن أن تتفاوت، وهناك العديد من عشاق البطاطس يسعون لإعدادها بشكل مقرمش وبلون ذهبي، مشابه لتلك التي يقدمها مطعم كنتاكي هناك طرق موثوقة لتحضير هذا النوع من البطاطس في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتاحة بأسعار معقولة، بدلاً من شراءها جاهزة من المطاعم بأسعار مرتفعة وغالية على الجيبة وقد تكون غير صحية للكثيرين.
مكونات الوصفة
تجدر الإشارة إلى أن مكونات هذه الوصفة سهلة الحصول عليها في معظم المنازل، حيث تشمل ما يلي:
- ٢ حبة بطاطس كبيرة.
- خل أبيض.
- ملح.
- ماء بارد.
طريقة تحضير الوصفة
تعتبر البطاطس المقرمشة واحدة من أبرز الأطباق الجانبية التي تُقدم إلى جانب وجبات الطعام الأخرى إنها وصفة تحظى بشعبية كبيرة وتُحبها الكبار والصغار لذلك، نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل على النحو التالي:
- قوموا بتقشير وغسل كمية مناسبة من البطاطس جيدًا.
- بعد ذلك، قوموا بتقطيعها إلى أصابع سميكة واغسلوها مرة أخرى بالماء.
- في وعاء كبير، ضعوا ماء باردًا وأضيفوا نصف كوب من الخل الأبيض وكمية مناسبة من الملح.
- قوموا بوضع أصابع البطاطس في هذا الخليط واتركوها لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- بعد انقضاء الوقت المحدد، قوموا بتصفية البطاطس جيدًا.
- سخنوا كمية كبيرة من الزيت في مقلاة عميقة على النار.
- عندما يصبح الزيت ساخنًا، اضيفوا البطاطس وقليوها حتى تصبح ذهبية اللون.
- انقلوا البطاطس المقرمشة إلى ورق أبيض لاستنزاف الزيت الزائد.
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