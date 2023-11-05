دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع بداية فصل الشتاء، تصبح فواكه الرمان متاحة في الأسواق، ويقوم بعض المواطنين بشراء كميات كبيرة منها لتخزينها في الفريزر ومع ذلك، يجدون صعوبة في تخزينها بسبب عملية تفصيص الرمان والوقت الطويل اللازم لذلك بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب هذه العملية في آثار جلدية مزعجة على اليدين بعد الانتهاء منها. فصصي الرمان في دقائق معدودة وبدون جهد شارك فيديو يوضح كيفية تفصيص الرمان بسهولة باستخدام أدوات بسيطة مثل غطاء زجاجة ووسائل أخرى دعونا نلقي نظرة على هذه الطرق: باستخدام أداة تقطيع التفاح، قم بوضع رمانة واحدة في صحن وضع الأداة فوقها بعد ذلك، اضغط على القاطع حتى يصل إلى نهاية الرمان، ستلاحظ كيف تقسم الرمان إلى قطع وتستخرج بذور الرمان بسهولة ثم قم بوضع البذور في صحن فارغ واستخدم ملعقة خشبية لضرب الجزء السفلي من الرمان لاستخراج البذور، وهذه الطريقة تحافظ على نظافة يديك. يمكنك أيضًا استخدام سكين لإزالة الجزء البارز من الرمان بواسطة تحديد حدوده ومن ثم إزالته بسهولة بعد ذلك، يمكنك تحديد الجزء الأبيض من الرمان من أعلى إلى أسفل وسترى كيف يتم استخراج القطع بدون الجزء الأبيض. باستخدام غطاء زجاجة فارغة، ضع الغطاء على قمة الرمان واحدة تلو الأخرى ثم، استخدم سكين لتحديد مكان الغطاء وقم بتحديد الرمان من أسفله إلى أعلىه على طول القاطع الذي تم تحديده بالغطاء بعد ذلك، اضغط على الغطاء وافتح القطع الباقية بسهولة، مما يسمح بإزالة بذور الرمان بكل يسر وسهولة، مشابهة لفكرة قطاعة الرمان ولكن بطريقة أسهل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ياريتني جربتها من زمان!».. 3 طرق مختلفة لتفصيص أكبر كمية من الرمان وفي وقت قصير جربوها ومش هتندموا .. فكرة بمليون جنيه!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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