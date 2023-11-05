في 5 دقايق”… طريقة سهلة وبسيطة لعمل المحشي وتقويره بدون استخدام مقوار نهائياً!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إعداد وجبة المحشي هو فن يُمارس في مختلف الثقافات حول العالم يتضمن تقوية المحشي تهيئة الحشوة بحيث تصبح شهية ومغرية، وعادةً ما يتم ذلك باستخدام مقوّر للضغط على الحشوة وإعطائها الشكل المرغوب وفي هذا المقال، سنتعلم كيفية تقوية المحشي بدون الحاجة إلى مقوّر، مما يمنحها نكهة لذيذة تنافس التقدير التقليدي.

كيف نقوم بتقوير الكوسة والباذنجان بدون مقوار لعمل المحشي

باستخدام سكين، قومي بقص رؤوس الكوسا وزهرة الكعب.

ثم، قومي بإنشاء فتحة في الجزء الوسطي من الكوسا باستخدام ملعقة مثلثة واستخرجي الكمية التي تم قطعها من الحشوة بعد ذلك، قومي بإزالة الحشوة المتبقية باستخدام كعب الملعقة.

يمكنك استخدام الكوسا المقوّرة مباشرةً بعد ذلك أو تحضيرها للاستخدام كما ترغبين.

طريقة عمل المحشي بكل سهولة

في وعاء كبير، ضعي اللحم المفروم، السمنة (أو زيت الزيتون)، الطماطم المفرومة، والبصل المفروم ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتداخل وتمتزج مع بعضها.

املئي حبات الكوسا حتى تصبح ممتلئة تقريبًا بنسبة ثلاثة أرباعها.

وزعي الكوسا المحشوة في وعاء كبير واسكبي الماء فوقها حتى تغطيها تمامًا.

أضيفي معجون الطماطم إلى الماء والكوسا في الوعاء.

قومي بتسخين الوعاء على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج في الغليان بعد الغليان، قللي درجة الحرارة إلى وسطى واستريحي.

اتركي الكوسا تطهى على نار هادئة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، أو حتى تصبح الكوسا ناضجة ولينة.