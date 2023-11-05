«ياريتني عرفتها من زمان!!».. إستخدامات بودرة الأطفال وفوائدها الرهيبة للبشرة ولجمالك لا تتخيليها .. مطلعتش للأطفال بس!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فوائد وإستخدامات بودرة الأطفال لجمالك عديدة سواء لتجميل البشرة وتنعيمه وترطيبها أو التخلص من البقع أو غيرها من استخدامات بودرة الأطفال للتجميل بشكل عام، لا يكاد يخلو أي منزل من بودرة الأطفال، فهي من الأساسيات في الحفاظ على البشرة والعناية بها وخاصة في حالة وجود الأطفال بالمنزل، ولكن هناك استخدامات أخرى في التجميل ربما لم تعلمينها من قبل لبودرة الأطفال، و الآن سوف نذكر لك بعضاً من إستخدامات بودرة الأطفال للبشرة التجميلية والتي ربما تفيدك فيما بعد في العناية بجمالك وأيضاً فوائد بودرة الأطفال مع ماء الورد للبشرة

استخدامات بودرة الأطفال

بودرة الأطفال لديها استخدامات متعددة تشمل:

تنظيف الشعر: يمكن استخدام بودرة الأطفال لإزالة زيوت الشعر الزائدة التي تسبب الملمس الدهني والحكة ببساطة، يمكنك وضع القليل من البودرة على شعرك ثم تمشيطه، وستلاحظين امتصاصها للزيوت الزائدة. علاج حمو النيل: بودرة الأطفال يمكن استخدامها لعلاج حمو النيل، وهو اضطراب جلدي شائع في فصل الصيف يمكنك استخدام كمية صغيرة منها للتخفيف من الحكة والاحمرار. إزالة الشعر: تساعد بودرة الأطفال على تقليل ألم إزالة الشعر الزائد من الجسم، وتكون مفيدة بشكل خاص للبشرة الحساسة ستلاحظين الفرق بمجرد استخدامها. التخلص من النمل: يمكن استخدام بودرة الأطفال للتخلص من النمل قم برش كمية منها على النمل واستخدم المكنسة الكهربائية لسحبهم والتخلص منهم بعيدًا عن المنزل.

بهذه الاستخدامات المتعددة، تُظهر بودرة الأطفال كمنتج متعدد الاستخدامات وفعّال في العديد من المجالات.