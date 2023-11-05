دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العمال والموظفين وأيضا أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة وغيرهم من الفئات أصبحت معظم التعاملات المالية تتم من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي وذلك لإستلام رواتبهم ،حيث بلغ عدد البطاقات المصرفية النشطة في البنوك حوالي 56 مليون بطاقة، ومع ذلك، يتسبب العديد من الأشخاص في ارتكاب أخطاء أثناء عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصرف الآلي، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تلف البطاقة وعدم القدرة على سحب الأموال أو استعادة البطاقة من الماكينة لذا، دعونا نتعرف على هذه الأخطاء ونتعلم كيفية تجنبها،وكيفية إسترجاعها في حالة السحب. ماتعملش كدا تااني.. إحذر من إرتكاب هذه الأخطاء عند إستخدام الATM يُفضل عدم إدخال الرقم السري للبطاقة بشكل خاطئ أكثر من مرة كإجراء احترازي من قبل النظام الآلي للبنك ذلك يهدف إلى منع استخدام بطاقة العميل من قبل أي شخص آخر كما يجب تجنب إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف أثناء عملية السحب. علاوةً على ذلك، يمكن عدم خروج البطاقة أيضًا إذا تأخرت في سحبها بعد انتهاء العملية بشكل مباشر. في حالة وجود خلل في الماكينة نتيجة لحدوث خطأ في النظام، يجب توخي الحذر وعدم وضع البطاقة في تلك اللحظة. كيفية إسترجاع الفيزا عند سحبها بسبب عطل أو خطأ يمكنك التوجه إلى الفرع التابع للبنك الذي تم السحب منه البطاقة في الفرع، يمكن للموظفين مساعدتك في استرجاع البطاقة وإعادة إصدارها. او من خلال الاتصال بخدمة العملاء: إذا كنت بعيدًا عن الفرع أو كان لديك أي استفسار آخر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كارثة بكل المقاييس ماتعملش كدا تاااني » … اخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الالي.. الفلوس والفيزا مش هيطلعوا!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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