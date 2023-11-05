«هتندم ندم عمرك!».. احذروا من تناول هذه البطاطس اذا ظهرت عليها هذه العلامات وتخلصوا منها فوراً قبل فوات الأوان .. يانهار مش فايت!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس هي واحدة من الخضروات المحبوبة التي يستمتع بها الكثيرون، حيث يمكن تحضيرها بسرعة وبمختلف الأشكال الأمهات دائمًا ما يكنّ لهن الاهتمام بتقديم وجبات صحية للعائلة تحتوي البطاطس على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب البطاطس بعض المخاوف بسبب ظهور بقع خضراء عليها يثير هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كان يمكن تناول هذه البطاطس بأمان أم إذا كانت تشكل خطرًا على الصحة سنقوم بمناقشة هذا الأمر في السطور التالية.

علامات إذا ظهرت على البطاطس تخلصوا منها فوراً

البطاطس هي نوع من الخضروات التي تنمو تحت الأرض وتتميز بعدم تواجدها في الضوء، وهي تعتبر نباتات كلوروفيلية ولكن عندما تتعرض البطاطس للضوء، يمكن أن تحدث تغييرات تعرف بـ “سولانين”، وهي مادة تحتوي على نسبة عالية منها تناول البطاطس التي تحتوي على كميات كبيرة من هذه المادة يمكن أن يسبب آلامًا شديدة في البطن، والقيء، والصداع، والإسهال لذا، من الضروري التخلص من البطاطس التي تحتوي على هذه المادة بالكامل، حيث يمكن أن تتواجد هذه المادة في الحبة بأكملها ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

طريقة تخزين البطاطس ومنع تحولها للون الأخضر

طريقة تخزين البطاطس والبيئة التي تتعرض لها تلعب دورًا كبيرًا في تغيير لون هذه الخضروات الجذرية في حالة تخزين البطاطس بشكل غير صحيح، يمكن أن تتحول إلى اللون الأخضر لذا، يُعتبر أفضل طريقة لتخزين البطاطس هي وضعها في مكان بارد وجاف ومظلم يجب تجنب التعرض لأشعة الضوء المباشر، ولا سيما الضوء الفلوريسنت، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير لون البطاطس إلى اللون الأخضر وبالتالي تجنب تناولها.