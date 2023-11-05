«وصفة بمليون جنيه!».. فوائد كريم ميبو في تجميل الوجه والجسم هيخلي جسمك بيلمع .. جوزك هيموت عليكي!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب ارتفاع تكلفة منتجات العناية بالبشرة، تتجه الكثير من النساء نحو استخدام وصفات منزلية لمعالجة مشاكل البشرة هذه الوصفات ليست مكلفة وتكون فعّالة بشكل كبير إحدى المشاكل المزعجة التي يواجهها العديد من النساء في الدول العربية هي ظهور مناطق داكنة على الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض الثقة بالنفس والاحراج اليوم سنقدم لكم الحلا لهذه المشكلة باستخدام مكونات بسيطة تتوفر في كل منزل ستحققون نتائج مذهلة ستجعل الجميع يتسائل عن سر بريق بشرتكم وجمالها ووضوحها.
معجزة كريم “ميبو” هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الـ 70
هذه الخلطة تساعد في التخلص من التسمير والبقع الداكنة على الجسم بدون الحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة المكلفة لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتاحة في معظم المنازل إليك الخطوات:
المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة من كريم ميبو.
- 2 ملاعق كبيرة من خميرة البيرة.
- 4 ملاعق كبيرة من عصير الخيار.
- 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ملاعق كبيرة من الحليب.
- 2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.
طريقة التحضير:
- ضعي الخميرة والحليب والماء الدافئ في وعاء على النار حتى تذوب الخميرة تمامًا ثم ارفعي المزيج عن النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.
- أضيفي كريم ميبو وزيت الزيتون والعسل والنشا إلى المزيج، وامزجي المكونات حتى تحصلي على مزيج كريمي ناعم.
- انقلي المزيج إلى وعاء زجاجي نظيف وجاف واتركيه في الثلاجة حتى يتجمد.
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