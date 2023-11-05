«هيشتغل حتي لو النور قاطع!!».. طريقة جهنمية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء لا تخطر على البال .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني البعض من مشكلات كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت، وهذا يكون أكثر صعوبة عندما يعتمدون على شبكة الواي فاي بدلاً من باقات الهاتف إذا كان الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا من حياتهم للدراسة والعمل والتواصل مع الآخرين لذلك، سنشرح ببساطة بعض الطرق التي يمكن أن تساعدهم على تشغيل الراوتر دون الحاجة إلى الكهرباء.

طرق تشغيل الراوتر بدون كهرباء

انقطاع الكهرباء يؤدي إلى فصل الإنترنت، لأن جهاز الراوتر لا يمكن أن يعمل بدون توفر الطاقة الكهربائية ومع ذلك، هناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها لتشغيل الراوتر دون الحاجة إلى الكهرباء ومن بين هذه الأساليب:

1. استخدام جهاز MiFi:

جهاز MiFi يعتمد على نقطة اتصال الهواتف المحمولة لتوفير الاتصال بالإنترنت من خلال إنشاء شبكة اتصال لاسلكية صغيرة يمكن حملها إلى أي مكان يمكن شحن هذا الجهاز واستخدامه لفترة طويلة دون الحاجة إلى توصيله بمصدر الكهرباء.

2. الاعتماد على الباور بانك:

يمكن استخدام الباور بانك بسهولة لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع الكهرباء كل ما عليك القيام به هو وصل كابل USB بين الراوتر والباور بانك، ثم تشغيل الباور بانك. سيتم تشغيل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر الكهرباء حتى ينفد شحن الباور بانك.

3. استخدام بطارية خارجية:

يمكن استخدام بطارية خارجية كخيار احتياطي لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع الكهرباء يجب وصل كابل USB بين الراوتر والبطارية الخارجية، ثم تشغيل البطارية. سيعمل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر الكهرباء حتى تنفذ بطارية البطارية الخارجية.

4. الاستعانة بوحدة UPS:

وحدة UPS (منظم طاقة غير منقطعة) تعتبر وسيلة هامة لتشغيل الراوتر دون انقطاع عند انقطاع الكهرباء يمكنك وصل كابل LAN بين الراوتر ووحدة UPS، ثم تشغيل وحدة UPS. سيستمر الراوتر في العمل حتى ينفذ شحن وحدة UPS.