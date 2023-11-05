“هتلعب بالفلوس لعب ” … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من أن التلفزيون القديم كان له قيمته العريقة الي انك تجهل الكنز المدفون بداخله إلى أن الناس تقوم بالتخلص منه من حيث يوجد به مجموعة من القطع ذات القيمة التي يقوم الناس لاهمالها لذلك سوف نخبركم بالأشياء التي سوف تستخدمها لمعرفة الكنز

قطعة قيمة تساوي ملايين بالتليفزيون القديم

من السهل عليك إخراج الكنز من التلفزيون القديم بمعاونة الأشخاص ذو الخبره العاليه في مجال الالكترونيات وأصحاب المهارات والخبره لان يوجد بعض الأضرار الناتجة عن ذلك الموضوع لذلك عليك اختيار من هم ذو خبره في ذلك المجال، كما يتنافس الكثير من اصحاب الصنعه فى الحصول على التلفزيون القديم لكى يتمكنو من الحصول على القطع القيمه الموجودة داخل التلفزيون بكل سهوله والحصول على الكثير من الأموال مقابل بيعها.

الطريقه الصحيحه لاستخراج القطع المميزة

عليك باستخدام مفك مناسب لحل الجزء الخارجي التلفزيون استخدام مفك مناسب لاستخراج جهاز الضغط الكهربائي من داخل الجهاز حيث يستخدم ذلك الجهاز في استخدامات عديدة مثل الصواعق الكهربائي واللمبات العيون ويستخدم في أجهزة عديدة متنوعة وايضا عليك استخدام مفك التسخين لكي يسهل عليك تلك المهمة وعليك توخي الحذر وعليك أيضا توخي الحذر من الاستعمال أثناء التعامل مع الكهرباء لأننا نرجو لك الأمان والسلامة وبذلك نكون طلعنا عليك الطريقه للاستفاده من التلفزيون القديم نرجو أن نكون طلعنا عليك معلومه مفيده من المعلومات التي قدمناها لك ونرجو الاستفاده