لم تسمع عنها من قبل …بعد أن ظهر فيها أكبر بئر نفطي على وجه الأرض.. هذه الدولة التي لم تسمعون بها من قبل ستغير الموازين في الإقتصاد العالمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لعب الحظ دوره في بلد مجهول لا يكون بها إلا شلال يسمى kaieteur، حيث ان مياه الشلال ترتفع ل 226 م، الا ان صندوق النقد الدولي وجد في جمهورية Guyana المجاورة للبرازيل وسورينام وفنزويلا تعد من أهم وأكبر المغريات حيث ذكر تقرير تم اصدار فيها السبت الماضي أن اقتصاد هذا البلد الصغير سوف يحقق أكبر نسبة نمو على مستوى العالم في 2020 ويبلغ 86% ويزيد عن 14 ضعف من معدل النمو المتوقع لاقتصاد الصين.

الدولة التي بها اكبر باقي النفط على وجه الأرض في هذه الدولة

ذكر صندوق النقد الدولي أن غويانا والتي توصف بأنها الوحيدة التي يتحدث شعبها اللغة الانجليزية في امريكا الجنوبية وترتبط ثقافيا في منطقة البحر الكاريبي حيث أن بريطانيا قد استعمرتها، وبعد ذلك نالت الاستقلال سنة 1966 وبدأ باكتشاف المياه الاقليميه بها 2015 احتياطات نفطية ضخمة مغرية من جميع الاتجاهات حيث ان بعض الشركات الأمريكية قدرت النفط بأكثر من خمس مليارات و500 مليون برميل ويزيد عن ذلك وأخذ بلغت لاكتشافات حتى الآن 12 حقل.

حقائق حول غويانا

يتوقع بعض الأشخاص أن النفط يضخ أكثر من 250 مليار دولار في خزينة البلاد التي تبلغ مساحتها 21500 كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 780 الف وهم ثلث يقين في العاصمه جورج جورج تاون والتي استمدت اسمها من جورج الثالث حيث انها تحتاج الى الكثير لكي تصبح من أهم العواصم المصدرة للنفط الخليجي ويتوقع العديد أنها سوف تزدهر خلال الفترة الماضية حيث تبلغ البيانات 4 مليارات دولار ويرتفع الإنتاج المحلي بحلول 2055 300% الى 1000%.