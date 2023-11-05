“ما تجيش تقو ما أعرفش ” .. غرامة مالية لمن يطلق تلك الأسماء على ” المواليد الجديد ” وفقا لقانون ” الأحوال المدنية “

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من ضمن أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هي الأسماء الجديدة التي تطلق على الأطفال سواء كانت للذكور أن الإناث فكل أسرة على وشك أن تستقبل طفل جديد لا يشغلها سوى الاسم الذي سيحمله ذلك الطفل فيرغبون في اختيار اسم جديد ومميز يحمل معنى رائع وفي نفس الوقت غير مألوف لكن هناك بعض الأخطاء التي يتم الوقوع به من جانب هؤلاء والتي غالبا ما تكون عن غير قصد أثناء عملية انتقاء هذا الاسم والتي قد تكلف صاحبها دفع غراكة مالية

جدير بالذكر أن تلك الأخطاء تتمثل في انتقاء أحد تلك الأسماء التي تمنع من التداول والتي ورد ذكرها في نص قانون الأحوال المدنية حيث أن الدولة كانت قد نوهت على ذلك بشتى الطرق كي لا يكون المواطن في حالة من عدم المعرفة ولكي تؤكد على تلك النقطة الهامة فقد حددت غرامة مالية لمن يتجاوز ويستخدم أحد هذه الأسماء والتي قدرت بنحو 200 جنيه مصري مع وجود اقتراح لزيادة تلك القيمة كي تكون مناسبة ويعتد بها

– أسماء ممنوعة من التداول