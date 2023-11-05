«هتندم ندم عمرك!».. 5 أنواع من السمك أوعى تأكلها مهما حصل حافظي على صحة أولادك .. سم قاتل!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تجنب تناول هذه الأنواع من الأسماك على الفور على الرغم من فوائد الأسماك الكثيرة، إلا أن هناك مخاطر محتملة عند تناول بعض أنواعها يتعلق السبب وراء عدم تناول هذه الأسماك بنسبة عالية من الزئبق، وهو عنصر ضار بالصحة يمكن تلخيص الإجابة ببساطة حيث أن هذه الأسماك تحتوي على نسبة مرتفعة من الزئبق الذي يعرف بأنه يمكن أن يكون ضارًا للصحة الزئبق يمكن أن يؤثر سلبًا على الأداء العقلي من خلال تقليل توافر السيلينيوم، وهو مركب مهم لصحة الدماغ والقدرة على الانتباه والذاكرة لذلك سنقوم بتوضيح هذه الأنواع من الأسماك والمخاطر التي يمكن أن تشكلها على صحتنا.

انواع من الأسماك سامة لا تصلح للأكل

حذر رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ان على الرغم من أن الزئبق يكون موجودًا في معظم أنواع الأسماك، إلا أن هذه الأنواع المحددة تحتوي على نسب مرتفعة جدًا منه، مما يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا، كما ذكرنا سابقًا الزئبق هو مادة سامة، وزيادة تناول هذه الأنواع من الأسماك يمكن أن تضر بصحة الإنسان وتؤدي إلى تلف الجهاز العصبي من الأسماك التي لا تصلح للأكل تتضمن هذه الأنواع ما يلي:

سمك القرش. سمك الخشن البرتقالي. سمك أبو سيف. سمك اللنغ الأبيض. سمكة تسمى الأرنب أو سمكة المنفاخ. سمكة العقرب.

تجنب تناول هذه الأنواع من الأسماك للحفاظ على صحتك وتجنب تعريض جسمك لمخاطر الزئبق العالي.