“بقى أشهر من النار على العلم” …. إجابة غريبة لطالب في الامتحان تندهش المدرسين وتتسبب في حياتهم وبكائهم تابع اتعرف ماذا كتب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل عام مع دخول موسم الامتحانات والتي يمر بها الطلاب في مراحل دراسية مختلفة نجد أنه دائما ما يكون هناك إجابات غريبة على اسئلة تمر على الطلاب في الامتحانات منها ما يكون مضحك بالنسبة للمعلم القائم بالتصحيح، ومنها ما يتأثر به كثيرا وهذا ما حدث بالفعل في امتحان اللغة العربية حيث أن قد قابل مدرس إجابة مميزة جدا لطالب جعلته يشعر بالاستغراب والاندهاش في وقت واحد ومن فرط إعجابه قام بتصوير ورقة إجابة الطالب وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل وما هي الإجابة التي أثارت دهشة الجميع.

ما هي إجابة الطالب الغريبة

نجد أنه في امتحان اللغة العربية كان مطلوب من جميع الطلاب إعراب آية قرآنية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل نجد أن جميع الطلاب قاموا بكتابة الإجابة بالشكل النموذجي باستخدام قواعد الإعراب، إلا طالب واحد فقط قد قام بكتابة أجابه خالفت التوقعات والتي تدل على حسن تربيته وأدب وحب الله عز وجل، فقد كتب خلق فعل ماضي وأنا لن تقدر على كتابة مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل وقد لاحظ المصحح هذه الإجابة الرائعه، وبناء عليه قام بتصويرها افتخارا بها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكتب له عبارة نصها “بارك الله فيك وفي أدرك وعلمك أحسنت ممتاز” كما منحه الدرجة الكاملة.

ما الاستفادة من هذا الموقف

وأما عن وجه الاستفاده من تلك القصة فهي تكمن في أنه يجب على جميع الاباء والأمهات ان يقوموا بتربية أبنائهم على حب الدين الإسلامي ومعرفة أهمية الله عز وجل.