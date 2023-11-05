«اجابة تصدم الجميع »…. اجابة طالب في اختبار اللغة العربية تدهش جميع الطلاب والمعلمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تمكن الطالب الصغير، رغم صغر سنه، من تحقيق إنجاز كبير حين نجح في الحصول على أعلى درجات الشهرة وجنى مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، هذا جاء نتيجة إجابته الاستثنائية في امتحان اللغة العربية الإجابة الرائعة التي قدمها الطالب في الامتحان أثرت بشكل كبير على المدرس الذي كان مسؤولاً عن تصحيح الامتحان، حيث لفتت انتباهه بشكل كبير وتركت فيه انطباعًا قويًا، ولم يكن هذا مفاجئًا فالإجابة التي قدمها الطالب كانت فعلاً غير مألوفة وملهمة المدرس قرر أن يشارك هذه الإجابة الاستثنائية على صفحته الشخصية على فيسبوك، وبسرعة انتشرت كالنار في الهشيم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وسرعان ما أصبحت حديث الساعة الآن، سنلقي نظرة على الإجابة نفسها التي أدهشت الجماهير ونحاول فهم العناصر التي جعلتها مختلفة واستثنائية.

ما هي الاجابة التي ادهشت جميع الطلاب والمعلمين

فعلاً، يُعد سياق السؤال مهمًا للغاية، حيث تمثل إعراب آية قرآنية جزءًا من درس اللغة العربية ويشمل قواعد الإعراب، وبالنظر إلى الإجابة التي قدمها الطالب، يظهر تفرد وذكاء كبير بالكتابة “خَلَقَ” (فعل ماضٍ) وليس “خُلِقَ” (فعل ماضٍ مبني للمجهول)، أظهر الطالب فهمًا عميقًا للعربية وتقديرًا للأسلوب اللغوي المستخدم في القرآن الكريم، كانت هذه الإجابة تعبيرًا عن تقديره لخلق الإنسان من قبل الله عز وجل وتأدبه في استخدام اللغة العربية في هذا السياق من هنا، يمكننا أن نرى لماذا أعجب المدرس والجماهير بتلك الإجابة، إنها ليست مجرد إجابة صحيحة من الناحية اللغوية، بل هي أيضًا تعبير عن تواضع وإجلال أمام الله، مما جعلها مميزة واستثنائية بالفعل.

ما هو سبب انتشار اجابة الطالب

رد المدرس على إجابة الطالب بجملة “بارك الله في أدبك وعلمك، أحسنت” يعكس تقديره الكبير للإجابة الاستثنائية والأخلاق العالية التي أظهرها الطالب في استخدام اللغة العربية وتعبيره عن تواضعه أمام الله، كانت هذه الإجابة إشادة مستحقة بتفوق الطالب أما تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتعكس مدى إعجابهم بإجابة الطالب ومدحهم لتربية والديه له، إنها استحقاق مشروع للأسرة التي نجحت في تربية طفل يظهر تميزًا لغويًا وأخلاقيًا، هذه التعليقات الإيجابية تبرز تأثير النجاح الكبير للطالب وتلهم الآخرين أيضًا إن هذا الإنجاز يعكس موهبة الطالب وجهده في دراسة اللغة العربية وفهمه لقواعد اللغة وأهميتها، وتظهر تلك القصة كيف يمكن للتفاني والاجتهاد أن يجلبان الإنجازات والاعتراف من الآخرين.