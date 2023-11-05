ولا الجن الأزرق يعرفها… لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران هتتصدم من اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة استخدامها ومن تلك الأشياء التي لا يستخدمها الكثير من الأفراد وضع تفعيل الطيران فنجد بأن الكثير من الأشخاص لا يستخدمون هذا الوضع نهائيا وهناك من يقوم باستخدامه أثناء السفر فقط ولكن عندما نقوم بتفعيل ذلك الوضع نحصل على الكثير من المميزات وسوف نقوم بتوضيح تلك المميزات من خلال المقال التالي.

ما هي مميزات تفعيل وضع الطيران؟

عندما نفعل ذلك الوضع سوف نحصل على الكثير من المميزات وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

يساعد على تسريع الهاتف بصورة كبيرة.

يكون بمثابة إغلاق للهاتف وفتحه بدون إستخدام زر الباور .

يساعد في عدم استهلاك البطارية.

يساعد على عدم تلف البطارية بشكل سريع بسبب تعرضها للشحن بشكل مستمر.

يساعد على إطالة عمر الهاتف وأن يبقى فترة طويلة دون أي مشاكل.

يساعد في غلق الإنترنت مما يؤدي إلى الراحة وعدم الانزعاج لفترة من الوقت.

يتم التحكم في ذلك الوضع عن طريق تفعيله أو إيقاف تفعيله كما نريد عن طريق إضاءة الزر وضع الطيران أو غلقه فلا يتم تفعيله بشكل أتوماتيك.

يساعد في غلق البلوتوث مما يكون حماية الهاتف من التهكير.

يساعد في عدم الاتصال بالآخرين.

طريقة تشغيل وضع الطيران

يتم عمل وضع الطيران عن طريق تفعيل أيقونة الطائرة الموجودة على الشاشة الرئيسية فعندما تضيئ تلك الأيقونة فإن ذلك الوضع قد تم تفعيله بكل سهوله وبدون أدنى مشكال.