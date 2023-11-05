دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طبيب سعودي يكشف عن طريقة فعالة للوقايه من حدوث جلطة القلب.،،, كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 5 خطوات تقيك من حدوث جلطة القلب بنسبة 90%. وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”: الخطوات التالية تقيك من حدوث جلطة القلب بنسبة 90%: 1-الرياضة اليومية. 2-عدم التدخين. 3-التحكم في السكري والضغط والكولسترول. 4-البعد عن الضغوط النفسية والاجتماعية. 5-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب سعودي يكشف عن طريقة فعالة للوقايه من حدوث جلطة القلب.،، على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.