” دلعى عيالك ووفرى لجوزك ” .. طريقة عمل حواوشي البطاطس من غير لحمة .. مش هيبطلوا يطلبون منك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر حواوشي البطاطس واحد من ضمن الأكلات غير التقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكنها من افضل الاكلات التي تمتلك مذاق مميز وشهي، والتي يمكن ان يتم إعدادها و تحضيرها لأفراد الأسرة في المنزل بأسهل الخطوات، بدون اللجوء الى استخدام اللحوم، حيث تعتمد هذه الصرفة بشكلٍ تام على البطاطس.
طريقة عمل حواوشي البطاطس
يمكن ان يتم تحضير حواوشي البطاطس بسهولة من خلال بعض المكونات الموجودة في كل منزل بالفعل، ويمكن ان يتم تحضيره بسهولة من خلال اختيار المكونات التالية.
- احضار كمية من العيش بلدي
- بالاضافة الى كيلو بطاطس
- 3 بصلة مفرومة، وكذلك فلفل رومي مفروم
- بالاضافة الى احضار فلفل احمر حار مفروم، وكوب بقدونس مفروم
- يتم احضار ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- بالاضافة الى ملعقة كبيرة بهارات لحمة.
- وكذلك كمية من الملح وفلفل أسود، وزيت نباتي.
خطوات تحضير الحواوشي بالبطاطس
ويمكن ان يتم استخدام المكونات المذكورة في تحضير حواوشي البطاطس بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم تسلق البطاطس بالقشر ومن ثم تقشر وتهرس او تبشر.
- ومن ثم يتم إضافة كل المكونات للبطاطس ويتم الخلط حتى تتجانس الحشوة.
- بعد ذلك يتم فتح أرغفة العيش البلدي وتحشى بحشوة البطاطس.
- ثم يتم تسوية يسوى الحواوشي على طاسة ساخنة مدهونة بالزيت.
- وفي النهاية يتم تقديم حواوشي البطاطس مع المخلل وسلطة الطحينه.
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