ازاي ضاعت حياتنا مانعرفش !! .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران !

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح عصرنا الحالي عصر التكنولوجيا والهاتف المحموله التي أصبحت جزء لايتجزء من حياتنا حيث أصبح الهاتف المحمول هو المسيطر بحيث لايمكن الاستغناء عنها علي مدي اليوم بحيث يمكننا الاتصال ومتابعه أصحاب العمل والاتصال علي الاهل والاصدقاء ويمكن أيضا الترفيه عن طريق الألعاب والبرامج والاستخدام الاخري

مزايا تشغيل الهاتف الجوال على خاصية الطيران

ثيقوم وضع الطيران بالمحافظة علي بطاريات الهواتف من النفاز.

ثانيا عدم تشغيل البلوتوث تستخدم خاصيه الطيران في عدم استغلال الأرقام مجهوله المصدر من الاتصالات المزعجه

ثالثا ويعتبر من أهم الميزات هي منع شريحه التليفون والواي فاي من من الاتصال باي موقع

رابعا منع الطفال من الوصول الي عالم السوريات مديا بحيث تقوم الخاصيه بمنع تفعيل الإنترنت

اذا يحدث عند استخدام ميزة الطيران للهاتف المتنقل

بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر خاصية وضع الطيران من الميزات الجيده بحيث بحيث تقوم بوقف التشغيل للهاتف بحيث لاتستطيع تفعيل اي بيانات للهاتف أثناء تفعيل الخاصيه وايضا تمنع شريحه التليفون من عملها والانترنت أيضا لايمكن أن يعمل الابعد إلغاء هذه الخاصيه ..وتقوم هذه الخاصيه أيضا من حمايه الهاتف من الأطفال بحيث لايمكن استخدامهم اي برامج علي الهاتف ولذلك نستطيع معرفه ميزات هذه الخاصيه المهمه للهاتف المحمول ووخاصيه وضع الطيران.