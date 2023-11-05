معقولة ده بجد !!!.. كيس بسكويت موجود في المحلات وبيكسب دولارات وجنبهات مصري .. ايه الحكاية بالضبط !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت الشركات الغذائية مبدعة في استخدام استراتيجيات التسويق لجذب عملائها وإثارة اهتمامهم. أحدث مثال ملفت هو إدراج العملات داخل عبوات البسكويت التي تباع بقيمة جنيهين فقط. هذا البسكويت أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الناس.

فكرة وضع العملات في البسكويت تأتي بهدف جذب العملاء وجعلهم يتحدثون عن المنتج بشكل إيجابي. تتيح هذه الاستراتيجية للشركة الترويج لمنتجها بطريقة مبتكرة بدلاً من الإعلانات التقليدية. العملاء يشعرون بالحماس والترقب للعثور على المبالغ النقدية داخل العبوة، مما يزيد من قيمة المنتج ويجعله يبرز بين منتجات المنافسين.

احدث طرق التسويق

إذا عثر العملاء على العملات داخل البسكويت، ينتشر الخبر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات الشخصية. يزيد ذلك من مبيعات المنتج وشهرته، ويجذب انتباه المزيد من العملاء.

ومع ذلك، يجب على الشركة أن تكون حذرة ومسؤولة في تنفيذ هذه الاستراتيجية. يجب على الشركة ضمان وجود العملات في كل حزمة وعدم تجاوبها على موقع معين. إذا لم يجد العملاء العملات كما تم الترويج لهم، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة وتأثير سلبي على العلامة التجارية.

بشكل عام، وضع العملات في المنتجات يعتبر استراتيجية تسويقية جذابة ومبتكرة تساعد على زيادة مبيعات المنتج وشهرته. إنها طريقة تجمع بين المفاجأة والبهجة، مما يجعل العملاء يتوقون لتجربة المنتج ويتحدثون عنه بشكل إيجابي، وهو ما يعكس نجاحاً مذهلاً في عالم التسويق.