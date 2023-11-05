إعجاز نبوي يثبته بنو صهيون.. ما هي شجرة اخر الزمان التي يزرعها جنود الاحتلال في فلسطين؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا بد انكم سمعتم عن وجود شجرة يحبها اليهود اسمها شجرة الغرقد، والجميع يريد التعرف عليها، ولماذا يحب اليهود شجر الغرقد؟ وهل ذكر شجر الغرقد في القران؟ شجر الغرقد من أشهر الأشجار التي لا تحتوي على ساق، كما أن عروقها متشابكة وكذلك الأطراف ولها رائحة غريبة وسيئة.

لماذا يحب اليهود شجر الغرقد؟

شجر الغرقد هو أشهر الأشجار عند اليهود، وأكثرها تفضيلا، وكل من يعتنق الديانة اليهودية يعرفها ويهتم بها جدًا، ويرجع هذا الاهتمام بسبب قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة إلا إذا قاتل المسلمون اليهود، ويقتلوهم حتى يختبئ اليهود خلف الحجر وخلف الشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه شجر اليهود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ما هي شجرة الغرقد؟

شجر الغرقد من الأشجار الجاثية على الأرض وغير مفرودة، ومتشابكة في العروق والأطراف وبها الكثير من الشوك، وتتميز بالرائحة النتنة، كنا أن ثمارها لا تؤكل وهي معروفة في العراق باسم الصريم، وهي الشجرة الكثيرة الأشواك ومرة الأثمار، وتوجد بكثرة في الأماكن القليلة المياه والأماكن الجافة.

هل ذكر شجر الغرقد في القران؟

لم يرد ذكر شجر الغرقد في القرآن الكريم وانما ورد ذكرها في السنة النبوية فقد حدث ‏ ‏قتيبة بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يعقوب يعني ابن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏سهيل ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال “‏لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون ‏‏ اليهود ‏ ‏فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا ‏‏ الغرقد ‏ ‏فإنه من شجر ‏‏ اليهود”، وبالفعل قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بزراعة الكثير من الأشجار في فلسطين، وهو الأمر الذي أثبت معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.