دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل يمكن للمقيم في السعودية عقد زواجه بإمرأة قادمة بتأشيرة زيارة| وزارة العدل تجيب وتحسم الجدل,

أكدت وزارة العدل، أنه يمكن للمُقيم عقد الزواج على امرأة قادمة بتأشيرة زيارة مع ضرورة وجود والدها داخل المملكة أيضاً.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار بـ”تويتر”، أنه يمكن القيام بهذا الأمر عبر بوابة “ناجز” بشرط تسجيل جميع الأطراف في “أبشر”.

ونوهت إلى أنه يمكن للولي الجبري أو الولي بموجب صك ولاية إصدار وكالة وذلك لدى أحد الموثقين المُرخص لهم عبر بوابة الموثق المُعتمد.