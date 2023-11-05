دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل يمكن للمقيم في السعودية عقد زواجه بإمرأة قادمة بتأشيرة زيارة| وزارة العدل تجيب وتحسم الجدل,
أكدت وزارة العدل، أنه يمكن للمُقيم عقد الزواج على امرأة قادمة بتأشيرة زيارة مع ضرورة وجود والدها داخل المملكة أيضاً.
وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار بـ”تويتر”، أنه يمكن القيام بهذا الأمر عبر بوابة “ناجز” بشرط تسجيل جميع الأطراف في “أبشر”.
ونوهت إلى أنه يمكن للولي الجبري أو الولي بموجب صك ولاية إصدار وكالة وذلك لدى أحد الموثقين المُرخص لهم عبر بوابة الموثق المُعتمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يمكن للمقيم في السعودية عقد زواجه بإمرأة قادمة بتأشيرة زيارة| وزارة العدل تجيب وتحسم الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.