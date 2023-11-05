النت هيبقي زي الصاروخ…ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت.. محدش هيقولك عليها غيري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على الأماكن الأنسب لوضع جهاز الراوتر الخاص بك في المنزل. ومن منا لا يستخدم الإنترنت؟ أصبح الإنترنت سمة من سمات العصر الحديث ولا غنى عنها في أي منزل، حيث يربط الإنترنت العالم كله ببعضه البعض من خلال التواصل وتبادل الرسائل واستخدام التطبيقات المختلفة. يستخدم الناس الراوتر مع الباقة الشهرية من أجل استخدام الإنترنت، ويتم تحديد هذه الباقة كل شهر، ويواجه الكثير من الأشخاص… مشكلة ضعف الاتصال بالإنترنت قد ترجع إلى أسباب عديدة منها وضع الراوتر في مكان خاطئ مكان. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على الأماكن الأنسب لوضع الراوتر

أكد علماء التكنولوجيا أن تحديد موقع أجهزة التوجيه له تأثير على ضعف أو قوة شبكة الإنترنت، وأن وضع جهاز التوجيه في المكان الخاطئ يؤدي إلى ضعف الاتصال بالإنترنت، لذلك يجب وضعه في الأماكن التالية:

ضع جهاز الراوتر في أعلى المنزل لكي يستقبل إشارة قوية من الإنترنت.

ضع جهاز التوجيه بعيدًا عن أي معادن حتى يعمل بشكل جيد.

لا تضع جهاز التوجيه بجانب أجهزة التدفئة.

ضعه في مكان مفتوح للمساعدة في توزيع الإشارة في جميع أنحاء المنزل.

وضع الراوتر في منتصف المنزل بحيث يقوم بتوصيل الإشارة إلى جميع الأماكن في المنزل.

تعرف على أسباب انقطاع الإنترنت

يشتكي الكثير من مستخدمي جهاز التوجيه من الانقطاع الدوري للإنترنت وبطء اتصالات الإنترنت، وقد يعود ذلك إلى أسباب عديدة، من بينها ما يلي

الجهاز يحتاج الى فني لمراقبته.

الضغط الزائد على مستخدمي الشبكة.

يحدث انقطاع في الشبكة المحلية.