دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على كلمة المرور التي تفتح جميع شبكات الواي فاي المجانية. نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يهتمون بالبحث عن طرق الوصول إلى كلمات مرور شبكات Wi-Fi، فسوف نعرض في الفقرات التالية بعض الاستراتيجيات والأفكار التي يمكن أن تساعد في العثور على كلمة مرور شبكات Wi-Fi المنزلية بسهولة، دون الحاجة لاستخدام برامج القرصنة أو الممارسات غير القانونية ، وهذا الموضوع يهم الكثير من مستخدمي الإنترنت حول العالم، خاصة في مصر والعالم العربي. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا. تعرف على الرمز السري الذي يفتح جميع شبكات الواي فاي اتبع الخطوات التالية للوصول إلى كلمة مرور Wi-Fi: 1. انتقل إلى إعدادات هاتفك المحمول. 2. انقر على خيار “الشبكة والاتصالات اللاسلكية”. 3. ابحث عن شبكة Wi-Fi التي تريد معرفة كلمة المرور الخاصة بها وانقر عليها. 4. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إعدادات شبكة Wi-Fi باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين. 5. في شريط العناوين بصفحة الويب، أدخل العنوان التالي: 192.168.1.1. 6. سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. عادةً ما تكون كلمة المرور واسم المستخدم الافتراضيين هما “admin”. 7. اختر “رمز الشبكة” وانتقل إلى قسم “WLAN” أو “إعدادات الشبكة اللاسلكية”. 8. من هناك، ستجد كلمة المرور الخاصة بشبكة Wi-Fi المحددة. تعرف على كيفية فتح جميع شبكات الواي فاي بالرمز السري إذا كنت تريد الوصول إلى شبكات الواي فاي المنزلية بدون كلمة مرور، فيمكن القيام بذلك باستخدام هاتفك المحمول المتصل بالشبكة عن طريق مسح الباركود الموجود على الجهاز المتصل بالشبكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومة بمليون دولار…هذا الكود السحري هيفتحلك شبكات الواي فاي في دقايق معدودة.. ياريت كنت عرفتها من زمان!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.