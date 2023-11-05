” هتطلعه في ثواني” .. علامات واضحة وخطيرة تدل على وجود ثعبان في منزلك وهذه أماكن تواجده وكيفية التخلص منه بكل بسهولة دون أن تلمسه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الثعابين مصدر خطر كبير على أفراد الأسرة وعلى الإنسان في أي مكان لذلك يجب التخلص منها بسرعة والتعامل بحذر وأخذ الإحتياطات اللازمة لتجنب لدغتها السامة التي تنهي حياة الإنسان على الفور عند الهجوم على من يهددها أو يقترب منها لذلك هناك أماكن تفضل الوجود فيها والإختباء بها وعلامات نستطيع من خلالها التعرف على أنها موجودة كذلك يمكن أخذ بعض الإجراءات للتخلص منها نذكرها في هذا المقال.

علامات وجود الثعبان في المنزل

توجد علامات وأماكن تفضل الثعابين التواجد فيها ويمكن التعرف عليها بسهولة لذلك يجب الحذر منها ومن أكثر هذه العلامات وأماكن تواجدها كما يلي:

تغير الثعابين بشكل دوري جلدها الشفاف الأبيض متشابك ومتينة.

و جود حديقة أو أعشاب وأتربة بها رسومات دائرية على الأرض تدل على وجود الثعبان.

وجود روائح لها يمكن من خلالها إكتشاف وجودها.

تفضل الأماكن الآمنة لها بعيدة عن الحيوانات المفترسة.

تفضل الأماكن الباردة والمظلمة لذلك يجب عدم إظلام المنزل بشكل مستمر.

تفضل الأماكن التي بها مصدر دائم من الطعام خاصة الفئران.

أماكن بها أشياء قديمة ومليئة بالعناكب والفئران والسحالي تؤدي إلى جذب الثعابين.

توجد في شقوق الحوائط والثغرات الضيقة.

إجراءات تجنب الإبتعاد عن مكان الثعبان

يجب أخذ الحيطة والقيام بعدة إجراءات عندما نتأكد من وجود الثعبان داخل المنزل أو المكان الذي توجد فيه وذلك بإتباع الخطوات الآتية: