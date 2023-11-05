«تحذير سم قاتل».. أسرة كاملة ماتت بسبب مانجا مسممة كلنا بناكل منها.. 5 انواع من المانجا مليئة بالديدان البيضاء!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن فاكهة المانجا من أكثر الفواكه الاستوائية إقبالاً في فصل الصيف نظراً لأنها مغذية ومذاقها شهي يعشقه الكبار والصغار مهما اختلف نوعها وحجمها ولونها حيث أن هناك الكثير من الأنواع الموجودة منها ولكن يأتي ضمن هذه الأنواع 5 فقط تحتوي على ديدان بيضاء سامة ينبغي علينا تجنب تناولها سوف نتناولها بشكل مفصل خلال أسطر هذا التقرير.

المانجو الكيت

إن مانجو الكيت تعتبر من أكثر الأنواع التي تتميز بنكهة رائعة ومنعشة وهي الأكثر شهرة على الإطلاق وتحتوي على قشرة خضراء ولحم أصفر.

المانجو الأتولفو

أما بالنسبة إلى هذا النوع الثاني من المانجو فهو يطلق عليه مانجو الفاكهة الكريمية نظراً لأنه يترك في أفواهنا مذاق فريد من نوعه لن تجده في أي نوع آخر.

المانجو الفالنتين

وهذا النوع الأحمر من الخارج والأصفر من الداخل يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة ويتميز بمذاق غني ونكهة لا مثيل لها.

المانجو الهادن

أما بالنسبة إلى ذلك النوع فله طبقة خارجية حمراء ولكنه يبدو برتقالي اللون من الداخل ويزيد فيه المذاق الحمضي بالرغم من أنه أيضاً يمنحك نكهة حلوة بعض الشيء.

ومن الممكن أن تتكاثر الديدان في هذه الأنواع تحديداً في المانجو التي بها ثقوب ولهذا علينا أن نحسن اختيار المانجو ونغسلها جيداً بالماء كي نتخلص من أي ديدان عالقة بها أو بكتيريا وتخزينها في الفريزر وليس الثلاجة إذا كنت تريد تخزينها لفترة طويلة.