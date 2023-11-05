“سر ولا في الأحلام” .. ما هو السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب مستحيل يخطر على بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشياء الصغيرة التي توجد حولنا ولكننا لا نلاحظها ابدا لأننا نظن أنها بلا فائدة ولكنها في الحقيقة قد تجنبا العديد من الكوارث التي تستطيع أن تقضي على جميع أفراد الأسرة ومثال على ذلك هو فتحة حوض الحمام ذات الفوائد الجبارة التي يجهلها البعض وفي هذا المقال سوف نخبركم عن بعض المعلومات عنها تساعدكم في تغير وجهة نظركم لها.

ما هي فتحة حوض الحمام وآلية عملها

في جميع انواع الحمامات تتكون الأحواض من الحنفية والسدادة والحوض بالإضافة إلي الفتحة الصغيرة التي تكون موجودة على بعد سنتيمترات من الحنفية والتي تكون موجودة فقط في أحواض الحمامات والتي تساعد في المحافظة على جميع أفراد الأسرة من خلال انها تقوم بمنع تجمع الماء بكميات كبيرة في الحوض وبالتالي تساعد على تسرب الماء قبل امتلائه بالإضافة تدفق المياه من خلال خط الصرف لكي تساعد على المحافظة على حركة الهواء بشكل أسرع مما يعمل على عدم حدوث أي فيضانات وتحافظ على حياة الجميع.

لماذا لا توجد فتحة بداخل حوض المطبخ

تعتبر فتحات الحوض الإضافية هي مناطق خصبة لنمو البكتريا والفطريات والتي تنشط بكثرة داخل المطبخ وبالتالي يساعد ذلك على وصول الفطريات والبكتريا الى الطعام والأواني ومياه الشرب مما يعمل على زيادة انتشار الأمراض ولذلك كان من المنطقي أن لا يتم عمل الفتحات بداخل حوض المطبخ حفاظا على الصحة العامة.