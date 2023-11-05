“لو مفتاحك ضاع منك” .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لفتح القفل في ثواني من غير ماتكسره .. استعملها في الحلال بس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشترك معظم البشر في صفة النسيان بالرغم من أن لكل منا اشياء غالية الثمن يفضل حفظها في أماكن آمنة تكون لها أقفال محكمة الغلق ولكن في كثير من الأحيان يتم ضياع مفاتيح هذه الأقفال والتي تعد مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لكثير من الناس وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طرق سحرية تساعدكم من فتح هذه الأقفال بطريقة أمنة جدا.

طريقه فتح القفل بدون مفتاح

اذا أردت ان تقوم بفتح القفل بدون مفتاح فعليك بتجربة هذه الطريقة:

يجب أن تقوم بأخذ الجهة العليا م من علبة الكانز وقصها على شكل حرف T وأيضا تثبيت القطعه في المكان الذي تم تخصيصه لدخول المفتاح.

وبعدها قم بالضغط على القطعة جيداً مع القيام بلفها في اتجاه فتح المفتاح.

وسوف تفتح بكل سهولة وفي هذه الطريقة لابد أن تأخذ حذرك لكي لا يحدث جرح في يدك.

فتح القفل باستخدام مشبك الورق

تعد فتح الأقفال باستخدام مشبك الورق هي من أفضل الطرق علي الاطلاق وتكون كالاتي: