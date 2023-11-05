«لو نسيتها أو ضاعت منك».. اعرف كيفية سحب الأموال من ماكينة ATM بدون البطاقة وباستعمال الموبايل فقط .. ولا الجن الأزرق يعرفها!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي بدون الحاجة إلى بطاقة يعتبر من أكثر الخدمات المتميزة التي يتمناها الكثيرون هذه الخدمة تسهل عملية سحب الأموال بسهولة دون الحاجة إلى استخدام البطاقة البنكية تعتبر هذه الخدمة حديثة ومبتكرة تم تقديمها من قبل البنوك لتسهيل عملية السحب النقدي لكن لاستخدام هذه الخدمة، يتعين على المواطنين توفير شروط معينة والامتثال لها بعد تنفيذ هذه الشروط، يصبح بإمكان المواطنين سحب الأموال بسهولة من دون الحاجة إلى بطاقة بنكية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة، يُرجى قراءة المقال.

شروط سحب نقود من الماكينة بدون بطاقة:

هناك العديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي دون الحاجة إلى استخدام بطاقة بنكية ولكن لتحقيق ذلك، هناك شرط يجب توفره واتباع الخطوات التالية:

يجب على العميل أن يكون لديه محفظة إلكترونية مثبتة على هاتفه الجوال، ويجب أن يكون قد سجل في التطبيق المخصص مسبقًا لكي يكون قادرًا على سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي.

لسحب أموال من ماكينة الصراف الآلي باستخدام هذه المحفظة، يجب اتباع الخطوات التالية:

اطلب الكود الخاص بالخدمة عبر الضغط على *9#. حدد خيار السحب عبر ماكينة الصراف الآلي. قم بتحديد المبلغ الذي ترغب في سحبه، علمًا أن الحد الأقصى للمبلغ هو 6 آلاف جنيه. قم بإدخال الرمز السري الخاص بك. ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز سري لاستخدامه على ماكينة الصراف الآلي. انتقل إلى أقرب فرع من فروع البنك. اختر خيار الخدمات النقدية. ثم اختر الخدمات المتعلقة بمحفظة الهاتف واختر خدمة السحب. أدخل رقم الهاتف المرتبط بخدمة فودافون كاش. قم بإدخال الرمز السري الذي تلقيته عبر الرسالة النصية. أخيرًا، قم بإدخال المبلغ الذي ترغب في سحبه.

هذه هي الخطوات التي يمكن اتباعها لسحب النقود بدون استخدام بطاقة بنكية باستخدام محفظة الهاتف الإلكترونية.