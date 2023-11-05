دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أي شك أن الطماطم هي من انواع الخضروات الهامة والأساسية والتي لها الكثير من الفوائد الصحية للإنسان وهي من العناصر الغذائية التي تدخل في تحضير العديد من أنواع الأطعمة، وتدخل أيضا في عمل السلطات والعصائر ولكن ليست كل انواع الطماطم مناسبة للاستخدام لأنه قد يكون هناك أنواع ضارة بصحة الإنسان لأنها مزروعة، باستخدام بذور طماطم غير جيدة وهذا ما حدث بالفعل وبناء عليه جاء تحذير من وزارة الزراعة ووزارة الصحة من انتشار بعض بذور التقاوي عن غير جيدة في الأسواق والتي ينتج عن ثمار طماطم غير ناضجة ضاره تابعوني للتفاصيل.
تحذير وزارة الزراعة من هذا النوع من الطماطم
بعد انتشار نوع من بذور الطماطم الفاسدة والتي قد أخذت اسم صفر 25 في الأسواق، قد قامت وزارة الزراعة بتحذير جميع المزارعين وأصحاب البساتين من استخدام هذا النوع من بذور التقاوي في زراعة الطماطم، وأوضحت بأن تلك البذور قد تم استيرادها من شركة ما، وتم إيضاح بأنها مجهولة المصدر، وغير جيدة ولم يتم فحصها في من قبل لجنة فحص المنتجات الزراعية بالوزارة، لهذا وجب التنبيه من عدم استخدامها وكل مزارع يقوم باستخدامها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ما هي أضرار الطماطم الغير ناضجة
على جانب من آخر نذكر لكم كل أضرار الطماطم الغير ناضجة والتي تكمن في احتواء هذا النوع من الطماطم على مادة السولانين السامة التي تتفاعل مع جدار المعدة وتسبب للإنسان الكثير من المشاكل ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “خراب بيوت مستعجل”..وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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