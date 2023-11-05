تحمي اليهود من المسلمين.. أسرار عن شجرة الغرقد التي نبأ النبي بانتشارها في آخر الأزمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد انتشر خلال الفتره القليله الماضيه وهذا بالتحديد مع تزامن الصراع الإسرائيلي في دولة فلسطين صور العديد من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية ونجد أنه كان هناك انتشار عدد كبير من الأشجار، لا ساق لها لا كباقي الأشجار الأخرى وتعرف هذه الشجرة باسم شجرة الغرقد ويقال بأن هذه الشجرة تحمي اليهود من المسلمين ما هي التفاصيل تابعونا.

ما هي شجرة الغرقد؟

شجرة الغرقد ليست كباقي الأشجار الأخرى المعروفة لأنها عبارة عن شجرة جوفية وليس لها فروع ونجد أنها متشابكه الأطراف وبها أشواك صلبة تعتبر ذاتها تاثير سام بينما رائحتها رائحة نتنة، ولا تؤكل ثمارها وارتفاعها لا يزيد عن 2 م وتوجد في سيناء بارتفاع يصل الى 5 متر علما بأن أوراقها ملعقة ضيقة، بينما أوراق هذه الشجرة باللون الأخضر المائل إلى الأصفر بحيث يخرج منها ثلاث وريقات مدببة بالأشواك.

علاقة شجرة الغرقد باليهود

يقال إن شجرة الغير قد ترتبط ارتباط وثيقة باليهود لأن الإسرائيليين يقومون بزراعتها بكثرة، وهذا تصديقا لنبوءة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال سيكون هذا النوع من النبات هو الحامي الوحيد لليهود في معركة آخر الزمان، وجدير بالذكر يقول الإسرائيليين عن هذه الشجرة إنها شجرة العوسج، وتعرف في العراق باسم شجرة الصريم وعادة ما يكثر نموها في الأماكن الجافة التي ينظر بها المياه.